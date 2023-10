Volvo představilo „superkamion“, vyniká efektivitou

Americká divize tahačů značky Volvo představila vůz, který vypadá jako koncept či prototyp v maskovací fólii, ale není tomu tak; výrobce říká, že jde o produkční vůz. Nazval ho SuperTruck 2 a od pohledu je jasné, co je jeho doménou – nízký odpor vzduchu.

Nízkému odporu, nejen aerodynamickému, a co nejvyšší efektivitě bylo podřízeno naprosto všechno, a to jak u tahače, tak i návěsu. Vše, co může být zakrytované, zakrytované je včetně náprav kromě přední.