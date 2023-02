Test letních pneumatik 2023: Zavedené značky na předních místech

Ačkoliv to tak v posledních dnech moc nevypadá, doba k přezutí na letní pneumatiky nastane na řadě míst Česka během pár týdnů. Povinnost užít zimní pneumatiky, pokud se na vozovce vyskytuje souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza či to lze předpokládat, u nás skončí s koncem března.

Ten zkoumal 47 různých modelů pneumatik od výrobců proslulých i méně známých, a to tak, že nejdůležitější součástí testu byly jízdní vlastnosti na suché a mokré vozovce. Právě na mokru přitom byly rozdíly propastné a šest pneumatik si za špatný výkon na mokru vysloužilo nejhorší známku „nedostatečně“.

Hodnocení probíhalo do pěti kategorií podle procent, a to „velmi dobře“ (nad 80 %), „dobře“ (60-79 %), „uspokojivě“ (40–59 %), „dostatečně“ (20–39 %) a „nedostatečně“ (do 19 %). Z procentuálních hodnocení, nikoliv samotných známek, vzniklo finální hodnocení.