Svět má novou nejdražší registrační značku, je na ní jediné číslo

Změnila majitele na dubajské aukci Most Noble Numbers, tedy Nejšlechetnější čísla, na níž se každoročně sejdou bohatí sběratelé a draží zajímavé číselné kombinace. Výtěžek aukce putuje na charitu One Billion Meals (Miliarda jídel), která má za cíl rozdat miliardu jídel hladovějícím lidem v 50 zemích světa.

Aktuálně na webu své firmy uvádí, že značka není na prodej, „pokud nepřijde opravdu úžasná nabídka“. V roce 2013 dostal nabídku ji prodat za 6 milionů liber (tehdejším kurzem 180,6 milionu korun). Odmítl ji navzdory tomu, že i to by bylo nádherné zhodnocení investice do značky ve výši 440 tisíc liber - za tolik ji v roce 2008 koupil.