Rolls-Royce už bude vyvíjet pouze elektromobily

To ovšem neznamená, že by konvenční modely měly nějak brzy skončit. Ostatně současná generace ghostu je na trhu jen něco přes dva roky, phantom a cullinan také nejsou zrovna stará auta. Jak ale lze vytušit ze slov šéfa značky, další generace už nedostanou.

Nebude to pro zákazníky příliš velký skok, z dvanáctiválců rovnou k elektromobilům? Podle Müllera-Ötvöse to jsou právě zákazníci, kdo žádal elektromobil, a to už dlouho. Objednávek údajně byla spousta i rok před tím, než mohli první zájemci svůj spectre dostat.