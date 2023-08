Problém pro elektromobily? Celosvětový nedostatek lithia by mohl nastat už v roce 2025

„Jsme hluboce přesvědčeni, že lithia bude nedostatek,“ konstatovala analytička Corinne Blanchardová z Deutsche Bank. „Předpokládáme samo sebou růst nabídky, ale poptávka poroste mnohem rychleji,“ dodala. Zatímco do konce roku 2025 odhaduje Blanchardová deficit uhličitanu lithného na 40 000 až 60 000 tun, do konce roku 2030 podle ní deficit naroste na 768 000 tun.

Jiní analytici nemají za to, že se nedostatek dostaví tak brzy, ale i tak očekávají do konce desetiletí deficit. Rostoucí poptávku by podle společnosti Rystad Energy mohl do určité míry pokrýt větší počet dolů. V současně době se vede průzkum stovek potenciálních lithiových dolů. V provozu jich je teď ve světě 101, uvádí společnost Refinitiv.