Modernizovaný Ford F-150 nabídne chytré čelo korby i head-up displej

Zajímavější jsou na modernizovaném voze některé nápady, jako například inovativní zadní čelo korby. To se kromě standardního sklápění může ve své prostřední části otevřít do strany a usnadnit tak přístup třeba v případě, že máte připojený přívěs. Proto se také neotvírá do strany celé čelo, nýbrž jen jeho část.