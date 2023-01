Mazda vrací do hry Wankelův rotační motor, pod kapotou MX-30 se ukáže ještě v lednu

Takové řešení by teoreticky mělo využít to nejlepší, co Wankelův motor slibuje, tedy vysokou účinnost při konstantních otáčkách s lineárním točivým momentem. Fakt, že otáčky motoru by řídila jednotka a nikoli šofér, by rovněž mohl přispět ke zlepšení spolehlivosti, navíc při dobíjení ze sítě by krátké trasy měl řidič zvládnout bez sepnutí spalovacího motoru.