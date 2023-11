Designér Ian Callum ukázal svůj první vlastní projekt, elektrická bugina se má i vyrábět

Ian Callum je známým a úspěšným britským designérem, který v minulosti pracoval pro značky Ford, TWR, Aston Martin nebo Jaguar Land Rover.

Poslední jmenovanou společnost opustil v roce 2019 a založil si vlastní společnost, pojmenovanou jednoduše Callum, která se zabývá produktovým designem a vývojem v automobilovém průmyslu.

Prvním samostatným projektem této společnosti je nově představená čistě elektrická terénní bugina Skye, kterou společnost prezentuje jako stroj navržený s důrazem na minimální hmotnost, maximální schopnosti, mimořádnou použitelnost a radost z jízdy.

Foto: Callum +4

Čtyři metry dlouhý stroj zaujme maskou připomínající styl Opel Vizor, doplněnou o úzké LED světlomety, odhalenými koly v rozích karoserie, aerodynamickým tvarováním i bohatým prosklením, které by mělo zaručit vzdušnost kabiny i dobrý výhled. Ostatně prosklená je i spodní část bočních dveří.

Designér Ian Callum představil první auto své samostatné značky

Kabinu s uspořádáním 2+2 společnost zatím neukázala a tajemstvím zůstávají i technické parametry. Vůz by však měl nabídnout pohon všech kol díky dvěma elektromotorům a sprint z 0 na 97 km/h by měl zvládnout okolo čtyř sekund. Jeho hmotnost by měla být okolo 1150 kilogramů, přičemž cílem má být dosažení jejího rozložení v poměru 50:50.

Podle britského magazínu Autocar by základem vozu měl být ocelový prostorový rám s unikátním podvozkem, zatímco dvojici elektromotorů by měla napájet baterie s kapacitou kolem 42 kWh a podporou ultra-rychlého nabíjení. Dojezd na jedno nabití by se údajně mohl pohybovat kolem 274 kilometrů na jedno nabití.

Bugina Callum Skye byla zatím představena pouze ve formě digitálního konceptu, nicméně společnost už by měla pracovat na zhotovení prvního prototypu, který by mohl na silnice vyrazit již v příštím roce. Cílem automobilky by ale podle Autocaru měla být padesátikusová limitovaná série, přičemž cena jednoho kusu se odhaduje na zhruba 100 000 liber, tedy kolem 2,8 milionu korun.

