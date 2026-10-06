Citroën ukázal první snímky nové Kachny

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Nový model 2CV, který bude jednou z hvězd nadcházejícího pařížského autosalonu, byl podle šéfa značky Citroën Xaviera Chardona navržen tak, aby evropským motoristům vrátil „kupní sílu“. Půjde o „skutečný lidový vůz stvořený pro reálný život“, uvedl.
Nové snímky odhalují světlomety klenutého tvaru umístěné vysoko na předních blatnících a také hluboké prolisy na kapotě, které připomínají prvky typické pro rané verze původního modelu 2CV. Tomu se přezdívalo Kachna a po druhé světové válce svou jednoduchostí motorizoval zbídačenou Francii.
Vůz se rovněž vyznačuje otevřeným průduchem mezi předními blatníky a kapotou – detailem, který byl k vidění u pozdějších verzí tohoto slavného automobilu.
Stojí na velkých kolech s designem připomínajícím ocelové disky a obutých do pneumatik značky Michelin, což odkazuje na významnou roli tohoto výrobce pneumatik při vývoji původního modelu.
Citroën plánuje oživení modelu 2CV, a to v rámci snahy využít příležitosti v evropském segmentu cenově dostupných vozů. Očekává se, že novinka se stane základním modelem francouzské značky a zaplní mezeru mezi malým vozítkem Ami a konvenčním vozem C3.
Citroën již dříve potvrdil, že cena vozu se vejde do 15 000 eur, asi 370 tisíc korun, a že byl navržen tak, aby těžil z návrhu EU týkajícího se elektromobilů – souboru pravidel, který by výrazně podpořil prodej malých elektromobilů vyrobených v Evropské unii. Nový model 2CV bude představen v neděli 11. října v 18 hodin.