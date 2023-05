Čínský crossover nabízí displej na zádi, zobrazí smajlíky či varování

Vůz, který pochází z dílen SGWM, čínské automobilky, v níž má podíl americký koncern General Motors, se odhalil před několika dny a do prodeje má vstoupit ještě letos. S délkou necelého 3,4 metru to je opravdový drobek, v útrobách má ale baterii, která má stačit na 300 km elektrického dojezdu. Jeho cena by se měla pohybovat okolo 100 tisíc jüanů (cca 310 tisíc korun) a samozřejmě s dovozem do Evropy nepočítejme.