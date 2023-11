Cestování s obytňákem je stále více v kurzu, v Brně startuje už dvacátý veletrh

Rostoucímu zájmu o cestování karavanem však v Česku podle Bordovského neodpovídá potřebná infrastruktura. Chybí dostatek míst se zázemím k zastavení, především takových, kde by se dala vypustit odpadní voda či obsah záchodu. „Oslabuje to zájem cestovatelů z jiných zemí, kteří by do Česka rádi přijeli. Samozřejmě to má i negativní ekonomický dopad,“ popsal Bordovský.