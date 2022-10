Brit uhnul projíždějící sanitce, úřad mu uložil pokutu

Za vjetí do pruhu pro autobusy dostal londýnský řidič James Sheridan-Vigor pokutu ve výši zhruba 3700 korun. Vjel do něj ale proto, že uhýbal sanitce. Úřad pokutu zrušil až poté, co se do případu vložila média.

Foto: Profimedia.cz Ilustrační foto

Článek Když potřebuje projet sanitka, řidič je povinen jí to umožnit nejen v Česku, ale i v řadě dalších zemí včetně Velké Británie. Londýňan James Sheridan-Vigor tak učinil, ovšem dostal za to pokutu ve výši 130 liber, tedy asi 3700 korun. Proč? Vjel totiž do pruhu pro autobusy. Stalo se tak 19. září letošního roku na ulici Whipps Cross v londýnském Walthamstow, v médiích se však zprávy o incidentu objevily až zhruba o měsíc později. Sheridan-Vigor nejprve pokutu rozporoval u příslušného úřadu, kde ale nepochodil. „Řekli mi, že pokutu udělili správně a že vozidla IZS mají právo jet v pruhu pro autobusy, takže tím, že jsem do něj uhnul, bych mohl spíš překážet než pomoct. To chápu. Jenže v zastávce stál autobus a sanitka nedokáže kouzelně projet skrz něj, takže ho musí objet zprava," cituje ho web britského deníku Daily Mail a řada dalších britských zpravodajských webů. Někteří britští cyklisté nesouhlasí, že policie trestá jejich jízdu na červenou AutoMoto „To mi říká, že buď udělali chybu ve vyhodnocování důkazů, nebo nemáme pomáhat záchranářům tím, že uhneme," dodává řidič. Úřad pokutu nakonec zrušil, ale až poté, co se strhla vlna nesouhlasných reakcí s postupem úředníků na Facebooku a také se do případu vložila místní média, zejména web MyLondon.news. „Prověřili jsme tento incident a tato pokuta byla vydaná chybně. Zrušili jsme ji a omlouváme se za omyl," cituje web mluvčího úřadu. Sheridan-Vigor nebyl v tomto případě jediný, kdo dostal pokutu. Přinejmenším jeden člověk ji však podle Daily Mailu zaplatil, třebaže s ní nesouhlasil.