Albin Hugo Liebisch se proslavil jako otec nejdelších motocyklů světa. Narodil se před 135 lety

Liebisch, který se narodil 26. července 1888, byl podle vzpomínek svého syna velmi tvrdohlavý člověk, který dokázal vždy prosadit svou. Bez takových vlastností by ale Liebisch nedokázal rozběhnout výrobu motocyklů, které budí dodnes pozornost, kamkoli přijedou.

Vyučil se u prodejce šicích strojů, jízdních kol a motocyklů, později pracoval jako řidič v Německu a k automobilovému průmyslu přičichl v továrně v Kopřivnici. Počátkem 20. let se vrátil do rodného kraje, kde začínal jako mechanik a mezi lety 1922 a 1924 postavil prototyp vlastního stroje originální koncepce s dvojitým trubkovým rámem a nízko položeným těžištěm, do kterého vestavěl jednoválcový motor vlastní konstrukce o objemu 598 kubických centimetrů.