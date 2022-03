Za krásami Posázaví: K Žampašskému viaduktu i Slapské přehradě

Žampach je naším nejvyšším kamenným železničním mostem. Je položen na trati tzv. Posázavského pacifiku mezi stanicemi Jílové u Prahy a Luka pod Medníkem. Postaven byl nad údolím zvaným Kocour, kterým protéká potok Studený. Na jižním konci Žampašského viaduktu se nachází železniční tunel vedoucí do Jílového u Prahy.

Při pohledu na viadukt nám může připadat, že u nás taková stavba nemá obdoby a není českého původu. Nebudeme daleko od pravdy. Pracovali na něm dělníci z celé Evropy, zejména však Italové, a to v letech 1898 až 1899. Uveden byl do provozu o půl roku později.

Svou inspiraci hledali architekti u starověkých Římanů, kteří podobným způsobem stavěli své akvadukty a mosty, a italští dělníci již měli zkušenosti s podobnými stavbami v Alpách. Nad jejich dobře odvedenou prací můžeme bez výčitek smeknout i dnes, jelikož nebyl most nikdy výrazně opravován, a to i přesto, že přes něj přejede denně okolo třiceti vlaků.

Menší rekonstrukci se však nevyhnul. Stalo se tak v letech 2011 až 2012, kdy most dostal nové koleje, izolaci proti zatékání vody a zábradlí.

Výška mostu čítá 41,73 metru s délkou 110 metrů. Výškou ho tak můžeme například přirovnat k pražskému Nuselskému mostu, který měří do výšky 42,5 metru. Původně měl být Žampach dokonce o čtyři metry vyšší.

Stavba Žampachu byla prováděna bez zvláštní mechanizace, a především v nepřístupném terénu, což jednoznačně prověřilo schopnosti stavitelů. A to i z toho důvodu, že se současně stavělo dalších 14 kilometrů tratě, kde se razilo ještě dalších šest tunelů. Skloubit tyto činnosti dohromady muselo být tedy jistě náročné. Jenom na Žampachu pracovalo v jedné směně kolem 200 dělníků. Po celé stavbě úseku pak jejich počet rostl do tisíců.

Pokud se budete chtít po viaduktu projet, je potřeba nasednout na železniční spoj Vrané nad Vltavou-Čerčany. Snadno se k němu lze dostat i autem. Most nelze přehlédnout, neboť silnice vede přímo pod ním. Za pozornost stojí ale i celé údolí a naučná stezka, která okolo viaduktu vede.

Od Žampachu se přes Kamenný Přívoz přesuneme k 10 kilometrů vzdálenému Teletínu. Odtud se vydáme na vyhlídku Máj, kde je rozhodně jeden z nejhezčích a nejvyhledávanějších výhledů na Vltavu. Cestu k vyhlídce nemůžete minout, je dobře značená. S vyhlídkou je pak srovnatelná Solenická podkova u Zduchovic. Máj se nachází na vysoké skále nad bývalými Svatojánskými proudy a fascinující pohled do kaňonu s tvarem podkovy připomíná arizonskou Horseshoe Bend.

Proudy dostaly název po svatém Janu Nepomuckém, jakožto ochránci před vodním nebezpečím. Vodáci tyto proudy považovali za jedno z nejnebezpečnějších míst na řece, přičemž jejich délka byla sedm kilometrů. Tento úsek byl kvůli četnosti skalisek také obávaným místem pro voraře, kteří těmito vodami dopravovali dřevo či sůl do Prahy.

Socha Jana Nepomuckého však není jediná, která na Slapech stojí. Od roku 2012 se tu nachází sousoší zvané Setkání sv. Jana s andělem, běžnému oku však skryté. Nachází se totiž na dně Slapské přehrady, přesněji řečeno ve čtyřicetimetrové hloubce. A to v místech, kde původně stávala v letech 1722 do 1954, než bylo údolí zatopeno. Autorem sochy je Petr Váňa.

Sloup, který se nyní tyčí na skalní stěně před přehradou, má také svoji historii, která sahá do vlády Habsburků. V těchto dobách probíhal mezi českými a rakouskými zeměmi čilý obchod se solí. Ta se dovážela z Rakouska do Českých Budějovic povozy a pokračovala dále na lodicích a vorech po Vltavě do Prahy. Kvůli nebezpečným skaliskům bylo za vlády Ferdinanda I. strženo nejen několik skal, ale upraveno bylo též řečiště a postaveno mnoho nových jezů.