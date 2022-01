Výpustek nabídne procházku krytem

Kryt byl tak přísně utajovaný, že ani lidé z okolí neměli dlouhá léta tušení, že armáda v tichosti vestavěla tento mohutný objekt přímo do jeskyně známé také jako Dračí.

„Bude to vypadat tak, že turisté po malých skupinách s helmami na hlavách vystoupají po schodech na strop krytu a pak poputují dvě stě metrů na druhou stranu. Trvalo nám rok tuto trasu zprůchodnit,“ řekl Právu vedoucí správy jeskyní krasu Jakub Gabriš.

Výlety do českých přístupných jeskyní

Výlety do českých přístupných jeskyní Tipy na výlety

Protiatomový kryt někdejší československé generality v jeskyni je světovou raritou. Zařízení se nachází v lesích Moravského krasu, a to v oploceném areálu, který byl kdysi přísně střežen vojáky. Po roce 1989 se z jeskyně stala turistická atrakce.

Ročně ji navštíví více než dvacet tisíc lidí. Příchozí vstoupí do venkovní budovy turistického centra, projde v jedné z místností ocelovými dveřmi do druhé a už bude v jeskyni a v krytu. Objekt mohl pojmout několik set vojáků.

Do jeskyně za ním lze vjet autobusy a nákladními auty. Říká se, že v případě ohrožení pojme Výpustek tisíce lidí. V krytu je vše od úpravny vzduchu a vody, velitelského stanoviště či ošetřovny.

V objektu se zachovalo vše od spojovací techniky až po nejrůznější drobnosti včetně dobové vojenské literatury. Vstupem do krytu jako by se příchozí přesunul v čase. Na konci objektu jsou jen dveře, jimiž se vstupuje do jeskyně samotné. Turisté v ní mohou obdivovat její mohutné sály.