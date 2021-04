Větrník v Třebíči se točí a otevře v létě

„O rekonstrukci se debatovalo, aspoň co já pamatuji, 25 let,“ vzpomněl na nejčerstvější historii jedné z třebíčských dominant starosta Pavel Pacal (Pro Třebíč). Dotáhnout touhu mnohých se radnice rozhodla v roce 2018, přišlo to na 10 milionů korun.

„Kolem celého větrníku byl nejspíš i ochoz, z něhož bylo možné se dostat k lopatkám, které se potahovaly plátnem,“ prozradila vedoucí třebíčské kultury, která bude provoz mlýna zajišťovat, Jaromíra Hanáčková. Starosta přiznal, že město o doplnění ochozu velmi stálo. „Bohužel, ani v tomto ohledu se nezjistilo nic hmatatelného, co by přesvědčilo památkáře,“ posteskl si.

„Předešlé lopatky, či spíš lopatičky, se na mlýn instalovaly v roce 1977 při oslavách 700 let od založení města. Poháněl je motor, ale fungovalo to jen krátce,“ popsal starosta Pacal.

Použití dřeva zároveň nese povinnost uvádět mlýn pravidelně do chodu. A to nejen pro potěšení veřejnosti. „Kdyby se to nechalo stát, na jedné straně by dřevo zvlhlo, na opačné by bylo vysušené,“ upozornila Jaromíra Hanáčková.