V Brestové vykročíte jednou nohou do skanzenu a druhou na dobrodružnou trasu do hlubin země

Většinu objektů bylo nutné rozebrat a přepravit na místo, kde byly znovu složeny do původní podoby. Pouze pár jich je kopií nebo rekonstrukcí na základě historických poznatků. Práce na finální podobě probíhaly i po otevření až do 90. let. Kolorit nenarušují ani pro turistický provoz nezbytné toalety, situované do stylově ladících domků.