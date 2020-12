Procházka Prokopským údolím je cestou po dně pravěkého moře

Údolí začíná obcí Hlubočepy, lze vystoupit na tramvajové zastávce téhož jména, nebo dojet do centra Hlubočep autobusem směřujícím na Barrandov, ale to neuvidíte viadukty zblízka.

Cesta pokračuje do Holyně, tady je zastávka vlaku, odtud můžete pokračovat dál mezi chatami do Řeporyjí a nebo se vydat vpravo vzhůru do lesa a vyjít na okraji Velké Ohrady. Cest tímto směrem je na trase několik.

Osmého července 1968 kdosi zastřelil v lese v údolí dvě 13leté dívky v lese. Motiv nebyl znám, po Praze a v okolí se rozjela obrovská policejní akce. Vraha našli až po 13 letech, byl to mladík, milovník zbraní, který si šel zastřílet do lesa. První dívku trefil náhodou, připletla se do rány, druhou zastřelil, protože ho obě znaly, bál se prozrazení. V policejním hledáčku byl dvakrát, nakonec se ho podařilo usvědčit. Dostal 25 let, odseděl si dvacet.