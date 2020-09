Pomníky na dohled pohádkového zámku připomínají masakr koní v jezdecké bitvě

V polích i lesích najdete po celém kraji stovky pomníků nelítostné řeže. Ve střezetické jezdecké bitvě se do sebe pustilo 11 tisíc jezdců. V čase od 16.15 do 16.45 došlo k šílené řeži, byla to doslova jatka. Zahynulo 102 důstojníků, 1511 vojáků a 2094 koní. Tolik koní v tak krátkém časovém úseku muselo zhynout kvůli dvěma mocnářům.