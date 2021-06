Opočno opačně aneb Druhé patro zámku se mimořádně otevře veřejnosti

Zároveň také odpověděla na otázku, proč Opočenští chystají patro otevřít právě v roce 2022: „Uplyne totiž právě 100 let od doby, kdy majitel zámku Josef II. Colloredo-Mannsfeld zpřístupnil část svého zámku (sbírek) veřejnosti.“

Z historických zápisů prý také vyplývá, že pro prohlídku zámku platily určité podmínky: Otevřeno bylo pouze v úterý, čtvrtek, sobotu, a to mimo svátky a dobu, po kterou pobýval na zámku jeho majitel. Do zámku se tehdy nesmělo, když venku mrzlo, za deště a sněhu. Platilo se i vstupné 2 koruny, děti školní 50 haléřů. Zdarma mohli sbírky obdivovat invalidé, sirotci a nemajetní.

Ale zpět do ryzí současnosti. „Při naší prohlídce návštěvníci uvidí práci restaurátorů, kteří již dokončili čištění stropů a podlah, dřevěného obložení stěn, zrestaurování dřevěných parketových podlah i odbornou obnovu kulečníku,“ zrekapitulovala Andrea Seidelová.

A co tedy účastníky víkendových prohlídek čeká a na co se mohou těšit? S průvodcem navštíví zhruba patnáct místností, projdou prostorami nad kaplí sv. Anny, koupelnou, budou jim představeny hostinské pokoje, místnost určená pro služebnou a také se pokochají pohledem z arkád – to vše během jedné hodiny.