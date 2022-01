Nová rozhledna na Závisti nad Zbraslaví budí emoce

Po dřevěném točitém schodišti vystoupáte na vyhlídkovou plošinu ve výšce 24 metrů, se stožárem věž sahá do 32 metrů. Těleso je z modřínového dřeva, drží ho ocelová táhla, na první dojem to vypadá, jako kdyby ještě nebyla zcela dokončena. Ale architekt ví své.

Problémem není ani tak samotná rozhledna, jako to, co má v jejím okolí vzniknout. Závist je jedním z našich největších keltských oppid. Na kopci stálo obrovské sídlo, podle vizualizace na panelech u rozhledny a dalších na přístupové cestě od Břežan tu Keltové postavili téměř město.

Když výzkum ustal, a to byla odkryta jen malá část lokality, vše začalo zarůstat, a tak se v roce 2005 začala navážet silná vrstva zeminy s tím, že tak bude uchováno vše, co se našlo, a až bude příhodnější situace, může se pokračovat. O prostor se samozřejmě nepečovalo, nálezy se přemístily do muzeí, akropole zarostla.

Plán postavit rozhlednu mířil na to, že z věže bude vidět rozsah území oppida. Část, kde se nacházela akropole, má pokrýt betonová deska, na které mají být barevnými panely vyznačeny obrysy staveb. To je ale právě předmětem sporu.

Zvláště ze Zbraslavi je to docela stoupák, ale zase máte výhled na říční údolí. Přímo na místě jsem nezaznamenal žádné negativní hlasy, jen pár povzdechů, že tu nejsou lavičky, koše - a dokonce i jeden, že by tu mohl být stánek a toalety. (A co takhle strakapoud s veverkou, kteří by zajišťovali wifi připojení?)