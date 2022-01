Ledové sochy opět zdobí vrchol Pusteven v Beskydech

„Sochy tu budou do té doby, než rozhodne příroda o jejich osudu,“ poukázal. Lessy upozornil, že lidé budou do stanů se sochami vstupovat po skupinkách o maximálně 20 lidech. „Musíme respektovat aktuální epidemická opatření, požadujeme, aby návštěvníci měli nasazenu ochranu dýchacích cest,“ doplnil.

Ředitel resortu současně řekl, že vstup zdarma do stanů k ledovým sochám budou mít jen ti, co budou mít platnou vstupenku na lanovku. „Pokud přijedou na Pustevny z druhé strany a nevyužijí ten den lanovku, tak zaplatí 50 korun na osobu. Děti do 10 let budou mít vstup zdarma,“ uzavřel.