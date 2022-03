Láká vás útěk z velkoměsta? Vydejte se na filmovou samotu u lesa

Kdo by neznal rodinnou komedii spoluautorů Svěráka a Smoljaka z roku 1976, kde „chčije a chčije”, kde je sice hodný děda, ale překáží, a pes, co má blechy psí, které na člověka nejdou.

Příběh vypráví o čtyřčlenné rodince Lavičkových z Prahy chystajících se poprvé na chalupu. V té však stále ještě žije děda Komárek (Josef Kemr). Manželé se domluví, že ho s ohledem na jeho stáří nechají v chalupě dožít, a tak je čeká soužití pod jednou střechou. Jak už to v životě bývá, nic není tak jednoduché, jak se zdá, a manželé tak musejí opakovaně řešit nedostatek soukromí, které jim kvůli přítomnosti pana Komárka schází.

V momentě, kdy však děda vážně onemocní, si Oldřich a Věra Lavičkovi (Zdeněk Svěrák a Daniela Kolářová) uvědomí, že bez pana Komárka by to už na samotě nikdy nebylo takové.

Scénář byl inspirován vlastními zážitky a zkušenostmi Svěráka a Smoljaka. V té době bylo chalupaření a chataření v módě a i oni se poohlíželi po nějakém pěkném stavení na venkově. Jedno našli poblíž Ledče nad Sázavou. Mělo to však háček. Chalupu obýval jistý starší pán, který jim sliboval, že ji prodá a na jaře už nezaseje. A hle, námět pro scénář byl na světě.

Tehdejší podobu chalupy bychom však hledali marně. Majitel koupil filmové stavení v roce 1988, tedy více než 10 let po natáčení, ve velmi špatném stavu. Domu chyběla nejen část střechy, ale i jeho zdi byly téměř rozpadlé. Dnes však tu stojí hezké zrekonstruované stavení s novou fasádou i střechou, sloužící majitelům jako víkendový objekt. Slepice na dvorku už také nepobíhají a ani do domu jistě nezatéká. Že by snad v přestavbě měli prsty filmoví páni stavitelé Lorenc (František Řehák) a Kos (Alois Liškutín)?