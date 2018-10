mšv, Novinky

Praha



Narozeniny muzea

V sobotu bude Muzeum Karla Zemana slavit 6. narozeniny, a to se musí řádně oslavit. Návštěvníci se mohou těšit na program plný divadelních a filmových triků nebo strašidel, připravena je také kouzelná alchymistická dílna nebo workshop animace, v němž se naučíte i několik efektů. Kdo navíc získá ze všech stanovišť razítko, dostane na oplátku narozeninový dárek. Více informací najdete zde.

Parní den

Přeneste se na jeden den do epochy páry. Ve Výtopně Zlíchov je na sobotu připraven tematický program, který čítá například výstavu lokomotiv, parních i motorových, zhlédnete i další techniku včetně parního válce nebo voračky. Připraveny jsou také doprovodné jízdy ze stanice Praha-Smíchov do Prokopského údolí a zpět a do Braníku. Vstup na akci je zdarma. Více zde.

Výroba papíru

Navštivte o víkendu Muzeum hlavního města Prahy, kde si můžete projít výstavu Konzervovaná minulost. Dozvíte se, v čem spočívá práce konzervátora, jak takový člověk usiluje o zachování různých historických předmětů.

V rámci expozice se navíc uskuteční workshop, na němž si budete moci s dětmi vytvořit vlastní mramorovaný papír, a to pod dohledem mistrů oboru, pracovníků konzervátorských dílen. Podrobnosti zde.

Středočeský kraj

Muzika pro děti

V neděli si v Zooparku Zelčín uděláte hudebně laděné odpoledne. Muzikohraní je představení, kde se všechny zúčastněné děti aktivně zapojí do hraní s pomocí etnických hudebních nástrojů. Od lektorů se dozvědí, jak vzniká tón nebo jaký původ hudební nástroje mají a jak se liší kulturu od kultury. Více informací naleznete zde.

Parní víkend

O víkendu se můžete přijít rozloučit s nostalgickými parními jízdami do železničního muzea v Lužné u Rakovníka. Do cíle se můžete dopravit vlakem z Prahy či Kladna. Na místě vás pak čeká program, který zahrnuje například prohlídku salónního vozu prezidenta Masaryka, výstavu železničních modelů nebo projížďky úzkorozchodnou parní lokomotivou. Další informace najdete zde.

Jihočeský kraj

Den zvířat

Ve čtvrtek se po celém světě slaví Mezinárodní den zvířat. Abyste si ho ovšem pořádně užili, uskuteční se jeho oslavy v Zoo Hluboká až v sobotu. V hlavní roli budou zdejší zvířata. Zhlédnout budete moci nespočet komentovaných krmení, například vyder, lemurů či plameňáků, dozvíte se také nejrůznější zajímavosti ze života jednotlivých živočichů. A nebudou chybět ani soutěže nebo výtvarná dílna. Více zde.

Plzeňský kraj

Slavnosti jablek

K podzimu patří jablka. A jablkům jsou zasvěceny slavnosti, které se v sobotu uskuteční na vrchu Krasíkov. Připraven je především jarmark, který uvítá desítky řemeslníků z okolí, kteří nabídnou své rukodělné výrobky, jako například keramiku nebo pletené oděvy. Chybět nebudou ani nejrůznější dobroty. V rámci kulturního programu se pak otevře muzeum železnice Bezdružice, připraveny jsou i jízdy historickým autobusem. Více informací zde.

Karlovarský kraj

Dětský festival

V neděli začíná v Ostrově jubilejní 50. ročník dětského filmového a televizního festivalu Oty Hofmana. Program čítá lampiónový průvod, ohňostroj či karneval, ale především projekce mnoha filmů, které můžete zhlédnout do 12. října. Hlavním hostem festivalu bude herečka Simona Stašová, děti ocení účast tří youtuberů nebo vystoupení Dády a Michala z Kouzelné školky. Více informací najdete zde.

Ústecký kraj

Strašidelná cesta

Mají vaše děti pro strach uděláno? Pak s nimi vyrazte do Teplic na strašidelnou cestu kolem světa. V obklopení podzimních barev a dýní si budete moci zasoutěžit na několika stanovištích, kde prověříte nejen svou odvahu, ale i vědomosti a schopnosti. Kromě zábavných aktivit je připraven i fotokoutek nebo dlabání a vyřezávání dýní či dýňové speciality na grilu. Více naleznete na stránkách Zahradnictví Dvořák a syn.

Liberecký kraj

Jak funguje zemědělství

Vyrazte v sobotu na den otevřených dveří ZOD Brniště, kde se dozvíte, jak funguje moderní zemědělství. V čem spočívá práce mlynáře a jak se dojí krávy? Obojí se na místě dozvíte, a navíc si to budete moci zkusit. Tedy mimo jiné. V rámci doprovodného programu si můžete také vyrobit máslo, případně sýr, nebo umlít mouku. Pro děti jsou nachystány také další aktivity a dílničky. Více informací zde.

Královéhradecký kraj

Slavnosti jablek

Ochutnat dobroty z lokálních jablek můžete na návsi obce Holovousy. Domácí koláče či další moučníky, výstava starých ovocných odrůd nebo dobový kolotoč, to vše návštěvníky v sobotu čeká. Děti se navíc mohou těšit na dílny, připraveny jsou také myslivecké soutěže nebo možnost zakoupit si něco pěkného od místních řemeslníků. Více informací najdete zde.

Pardubický kraj

Bramborová sobota

Jak vypadal podzim na vesnici za časů našich předků? Vyrazte to zjistit v sobotu na Veselý Kopec, což je soubor lidových staveb. Uskuteční se tam bramborová sobota, přehlídka tradičních bramborových jídel. Zjistíte, jak tato plodina byla pro lidi v minulosti důležitá, jak ji pěstovali, uskladňovali a používali. Dozvíte se i další zajímavosti o tradicích a zvycích. Více informací zde.

Vysočina

Den zvířat

Mezinárodní den zvířat se bude v sobotu oslavovat také v jihlavské zoo. Program sestává například z výtvarné dílničky pro děti, zhlédnout budete moci také soutěžní výstavu fotografií. Chybět nebudou ani komentovaná krmení, například tygra, gibona nebo tapíra. Odpoledne se můžete těšit na křest mláděte babirusy sulaweské. Podrobnosti najdete zde.

Jihomoravský kraj

Vědecká dílna

Staňte se o víkendu vědci. Vyrazte do brněnského VIDA! science centra, kde se uskuteční dílny zaměřené na téma elektřiny. Zábavnou formou prozkoumáte tento fyzikální jev. Dozvíte se například, kolik pomerančů potřebujete k rozsvícení žárovky nebo jak roztančit alobalové kuličky. Závěrem akce si také vyrobíte vlastní svítící zařízení. Více informací najdete na Facebooku.

Olomoucký kraj

Svět kostek

Užijte si víkend ve společnosti nejznámější stavebnice na světě. V Olomouci vás čekají sály plné lego modelů z domova i zahraničí, těšit se navíc můžete na vlastní herní zónu, kde si sami postavíte velkolepé stavby, a to včetně těch nejmenších, pro které je přichystáno Lego Duplo. Zúčastnit se lze také soutěží a mnoha dalších aktivit. Více informací najdete na Facebooku.

Zlínský kraj

Vojenský den

Letiště v Kroměříži bude v sobotu hostit vojensky laděnou akci, na níž si budou moci návštěvníci prohlédnout dobové tábory z první i druhé světové války. K vidění bude například replika legendárního letounu Spitfire. Připraveny jsou i akční ukázky včetně leteckého souboje modelů. Letos akce navíc připomene i stoleté výročí založení republiky. Podrobnosti najdete zde.

Moravskoslezský kraj

Hradní hodokvas

Slezkoostravský hrad bude o víkendu hostit akci, která potěší nejen všechny milovníky jídla a pití. Můžete se sice těšit na nejrůznější dobroty, ale děti potěší nejspíš mnohem víc divadélko, hry nebo dílničky. Kromě toho se přenesete do minulosti, vyzkoušíte si tradiční řemesla, prohlédnete si dobové kostýmy nebo zvířecí farmu. Dospělí zatím mohou odběhnout degustovat vína. Více informací zde.