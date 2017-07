Praha



Pražský triatlon

V neděli se již potřetí uskuteční v hlavním městě Pražský triatlon. Závod odstartuje v Horních Počernicích a je určen všem napříč věkovými i výkonnostními kategoriemi. Účastníci si tak mohou vybrat z různých délek i náročností jednotlivých tratí. Akce začíná v 8:00 hodin, kdy se budou rovněž doprodávat zbývající volná místa. Podrobnosti najdete zde.

Vycházka na Vyšehrad

I v létě se můžete vydat poznávat známá i méně známá místa české metropole. V sobotu můžete vyrazit na Vyšehrad a dozvědět se o bájích a mýtech, které jsou s tímto místem spjaty. Vycházka bude věnována spíše Jiráskovým Starým pověstem nežli skutečné historii, i tak se ovšem účastníci podívají například do chrámu sv. Petra a Pavla a na další významné památky. Více informací najdete zde.

Koncert orchestru

V sobotu se v klášteře sv. Anežky České uskuteční koncert s názvem Reformatio. Představí se při něm elitní orchestr mladých hudebníků ze Saska, na programu bude výběr z díla Bedřicha Smetany či Johanna Sebastiana Bacha. Akce se koná ve slavnostním sále kláštera, vstup je zdarma a není třeba ani žádná předchozí rezervace. Více informací zde.

Středočeský kraj

Pivní slavnosti

Ochladit se v letním dusnu a pařáku můžete na Pivních slavnostech v Měšicích, které se uskuteční v sobotu. Na návštěvníky čeká několik druhů piv, ale i stánky s občerstvením. Chybět nebudou nejrůznější pivní pochoutky jako bramboráky, klobásy, langoše, ale i grilované maso či kuřata. Připraven je i doprovodný program. Vstupné na akci je zdarma. Více naleznete zde.

Jihočeský kraj

Buchty a koláče

Sobota v Holašovicích bude patřit milovníkům sladké klasiky — buchet a koláčů. V rámci Selských slavností se totiž uskuteční další z ročníků Buchtobraní a koláčobraní. Jedná se o soutěžní gastronomickou přehlídku, všechny vzorky budou návštěvníci moci ochutnat. Kromě soutěže o nejlepší jihočeskou buchtu a koláč se uskuteční také soutěž v jedení buchet. Podrobnosti najdete zde.

Plzeňský kraj

Kladrubské léto

V sobotu se uskuteční další koncert ze série Kladrubské léto. Jeho dějištěm bude klášterní kostel Nanebevzetí Panny Marie, kromě smyčcového kvarteta se představí i cembalistka a sopranistka. Návštěvníci se mohou těšit na výběr z děl Johanna Pachelbela, Antonia Vivaldiho či George Friedricha Händela. Základní vstupné je 150 korun. Více najdete zde.

Karlovarský kraj

Dílna pro dospělé

Tvořivé dílny nemusejí být jen pro děti. Vyrazit na ně mohou i dospělí. V klášteře premonstrátů v Teplé se budou v sobotu například vyrábět proutěné košíky. Návštěvníci, kteří nejprve půjdou na prohlídku Život v barokním klášteře, budou mít vstup na workshop zdarma, ostatní za 50 korun. Není potřeba si nijak rezervovat místo, je možné se zapojit kdykoli od 13:00 do 17:00 hodin. Podrobnosti zde.

Ústecký kraj

Sraz veteránů

Pokud patříte mezi milovníky starých vozidel, dorazte v sobotu do teplické Olympie. Uskuteční se zde totiž největší sraz veteránů v Ústeckém kraji. V rámci tradiční ústecké rallye se zde zastaví více než 100 historických automobilů a motocyklů, ale jen omezeně, od 11:00 do 14:00 hodin. Vstup je zdarma. Více zde.

Liberecký kraj

Pozorování oblohy

Na Jizerce se bude v sobotu pozorovat obloha. Tradiční astronomický den láká mimo jiné i na přednášky, při kterých se dozvíte mnoho zajímavostí, ale také na další lákavé aktivity. Přes den se bude pozorovat Slunce dalekohledy se speciálními filtry, velkým lákadlem ale bude pozorování noční oblohy v případě jasného nebe. Vstup na akci je zdarma. Podrobnosti se dozvíte zde.

Královéhradecký kraj

Neobvyklý závod

Přijďte v sobotu přihlížet netradičnímu závodu. V Hradci Králové se uskuteční evropský šampionát vozítek s pedály, a to již poosmé. Diváci se mohou těšit na účastníky ve vlastních a mnohdy bizarních šlapacích autíčkách, na tříkolkách či koloběžkách. Detaily o akci najdete zde.

Pardubický kraj

Maraton na kole

V sobotu se uskuteční již 13. ročník Moravskotřebovského cyklomaratonu. Účastníci závodu se projedou malebnou krajinou Moravské Třebové, na výběr dostanou ze tří různě dlouhých tras. Pokořit mohou 80, 50 či 20 kilometrů. Zájemci se mohou registrovat až do pátku, startovní čísla se budou vydávat na místě. Více informací naleznete zde.

Vysočina

Běhej lesy

Přijďte najít v parnu útočiště lesního stínu. Ale na sezení zapomeňte. Do lesů na Vysočině se přesouvá běžecký seriál Běhej lesy, který tentokrát účastníky zavede do Žďárských vrchů a mezi nejrůznější hrady, zříceniny a roubenky. Na výběr je ze dvou tras, jedna měří 21 kilometrů, druhá 10. Do závodu, který má kapacitu 1000 účastníků, se můžete zapsat zde.

Jihomoravský kraj

Putování po vinicích

Předposlední červencová sobota provede zájemce po vinařských stezkách v okolí Mikulova. V rámci cykloseriálu Krajem vína můžete sednout na kolo či vyrazit jen tak po svých, a objevovat tajemství vinných sklepů, ochutnat regionální speciality, ale i vyhrát zajímavé ceny v cíli. Tím skutečným zážitkem je ovšem cesta malebnou krajinou, která odmění turisty pěknými výhledy. Podrobnosti o akci najdete zde.

Olomoucký kraj

Poznávací jízda

V sobotu se uskuteční poznávací jízda po mikroregionu Bystřička. Nasedněte na kola a spojte výlet s poznáním. Začátek i konec akce je ve sportovním areálu v Bystrovanech, kde obdrží účastníci kompletní informace, účast na zahájení však není povinná. Průběh je individuální, a i samotnou trasu si volí každý sám. Za návštěvu každého z míst obdrží cyklisté razítko. Připraven je i bohatý kulturní program s občerstvením. Více najdete zde.

Zlínský kraj

Větrání po Valašsku

Tuto sobotu se uskuteční poslední z červencových výletů série Větrání. Tentokrát trasa povede na Valašsko. V okolí Karolinky a Velkých Karlovic je naplánovaná místy prudká, ale jinak pohodová trasa do osady Javorníček. Celková délka trasy je 15 kilometrů. Účastníci z jiných regionů mohou dorazit na společný sraz před hlavní nádraží v Olomouci, odkud se směrem na východ vyjíždí. Podrobnosti najdete zde.

Moravskoslezský kraj

Colours of Ostrava

Od středy do soboty se v ostravských Vítkovicích koná multižánrový hudební festival Colours of Ostrava. V pátek i v sobotu přivítá světové hvězdy, například australské Midnight Oil nebo berlínské elektroniky Moderat. V sobotu vystoupí například britská skupina Jamiroquai. Vstupenky na celý festival jsou už sice vyprodané, ale ještě zbyly nějaké jednodenní. Více zde.