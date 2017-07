Na léto zpřístupní Jablonec kostely už podesáté, každoročně je navštíví asi 3000 lidí. Stejně jako loni ale v nabídce nebude secesní starokatolický kostel Povýšení sv. Kříže na náměstí B. Němcové, který se rekonstruuje.

Za prohlídku jabloneckých kostelů se vstupné obvykle nevybírá, výjimkou bude tentokrát kostel sv. Anny. Důvodem je to, že nejstarší jablonecká stavební památka postavená v 17. století je letos součástí mezinárodního trienále bižuterie a skla. Až do začátku září v ní bude výstava No limits, která představuje výběr z tvorby 25 českých sklářských výtvarníků — pedagogů. I proto mohou zájemci do tohoto kostela přijít v létě každý den.

Hlavní slovo mají varhany



Další tři jablonecké kostely budou přístupné každé prázdninové úterý. Zájemci si mohou prohlédnout novogotický kostel Dr. Farského v těsné blízkosti pěší zóny z 18. století. Není sice nijak monumentální, ale zato je velmi fotogenický. V nabídce je také kostel Nejsvětější Trojice ve Mšeně. Stojí nedaleko oblíbené přehrady a je zajímavou ukázkou meziválečné architektury.

Ze stejného období je také další přístupná sakrální památka, kterou je monumentální římskokatolický kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova na Horním náměstí. Tento největší jablonecký kostel byl postaven mezi lety 1930 až 1932.

V každém ze čtyř kostelů se během prázdninových úterků uskuteční dva koncerty, v jejich pořádání se budou kostely pravidelně střídat. Ústřední roli při koncertech budou mít varhany.

„Jablonec se jejich počtem i velikostí řadí k nejbohatším městům severních Čech. Pro letošní ročník budou koncerty tematicky zaměřené na hudbu z různých zemí,” uvedla Handlířová.

Zazní díla německých, francouzských i českých varhanních mistrů. Posluchači budou moci podle Handlířové zároveň posoudit širokou výrazovou škálu jabloneckých varhan.