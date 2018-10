ČTK

Rozlehlé vodní plochy na Plzeňsku využívají windsurfisté a jachtaři, rybníky či zaplavené lomy pak potápěči. Přehrada Hracholusky, s plochou téměř 490 hektarů a délkou 22 kilometrů, poskytuje rekreaci v několika kempech na pobřeží.

„V našem areálu máme půjčovnu šlapadel a lodí, od loňska si lidé mohou půjčovat elektrolodě a letošní novinkou je čtyřicetimetrová nafukovací skluzavka do vody,“ řekla Blanka Švamberková z Transkempu u hráze přehrady.

Vodní lyžaři mají zelenou



K nejstarším lákadlům přehrady patří jízda na téměř 30 metrů dlouhé lodi Praha. Dvacetikilometrovou trasu z jednoho konce přehrady na druhý zdolává loď s kapacitou 150 míst už od roku 1966. V sezóně jezdí dvakrát denně, za jízdu po celé přehradě zaplatí dospělý 110 korun a děti od pěti do deseti let 70 korun. Půjčení elektrolodí stojí podle druhu plavidla od 250 do 600 korun za hodinu, šlapadla se dají na přehradě půjčit za 150 korun na hodinu, za 15 minut na obří skluzavce návštěvníci zaplatí 70 korun.

„Na přehradě je zakázán provoz plavidel se spalovacími motory, výjimku má pouze výletní loď, čluny vodní záchranné služby a vodní lyžaři,“ řekl ředitel plzeňského závodu Povodí Vltavy Miloň Kučera. Ani na jiné přehrady v kraji plavidla se spalovacími motory nesmějí, například ty u Nýrska a Žlutic nejsou určené dokonce ani k rekreaci.

Pod hladinu i bez potápění



Půjčovny šlapadel nabízí také kemp u rybníka Sycherák na Tachovsku nebo sportovní areál Škodaland u přehrady České údolí v Plzni. Za hodinu tam zájemci zaplatí 80 korun za větší šlapadla a 50 korun za menší.

Ojedinělou atrakcí, která umožňuje lidem nahlédnout do podvodního světa i bez potápění, nabízí areál Lomeček u Starého Klíčova na Domažlicku. Do zatopeného lomu ponořili potápěči pozorovatelnu. Kulovitá kabina o průměru asi 3,5 metru má osm okének, nahoře k ní vede osmimetrová kolmá přístupová šachta zakončená vstupní kabinou a lávkou ze břehu.