Sardinie bývá často nazývána smaragdovým klenotem Středomoří. Označení je na místě, protože zdejší moře hraje všemi odstíny modré a zelené. Leží v Tyrhénském moři dvanáct kilometrů od Korsiky a západně od Apeninského poloostrova. Její území je skoro stejně velké jako naše Morava.

Ostrov je charakterizován velmi rozmanitou krajinou. Celkem 1894 kilometrů dlouhé a členité pobřeží sestává z divokých útesů, které střídají široké zálivy. Zdejší hotely respektují panenský ráz přírody, mnohopatrové budovy a velké resorty tu tak nenajdete.

FOTO: Darina Sommerová

Vzduchem i po vodě

Nejpohodlněji můžete na Sardinii cestovat letecky. Na sever ostrova na letiště v Olbii nezabere let více než dvě hodiny. Jen o pár desítek minut déle trvá cesta na jih do Cagliari. Pokud upřednostňujete vlastní dopravu, na Sardinii se dostanete trajektem z několika přístavů. Nejrychlejší je využít přibližně šestihodinový trajekt z Livorna, kam se autem z Prahy dostanete za 15 hodin.

Platit zde můžete eury a nezapomeňte, že nově od 15. června 2017 platí pro EU jednotný roaming, tím pádem za volání budete platit podle vašeho tarifu stejně jako v ČR. Úředním jazykem je sardinština, domluvíte se však italsky, anglicky i německy.

FOTO: Darina Sommerová

Odkud dýchá historie

Během dovolené byste neměli vynechat návštěvu hlavního města Cagliari na jihu ostrova. Město nabízí historické jádro Il Castello s impozantní Sloní věží (Torre dell´Elefante), katedrálu Santa Maria ze 13. století, kterou střeží čtyři mramoroví lvi, nebo muzea odkrývající nejspíše fénický původ ostrova. Ti ho založili v 8. – 6. století př. n. l.

Sardinie je také známá megalitickými stavbami nuraghi, které naleznete pouze na tomto ostrově. Jedná se o kruhové stavby z balvanů, jejichž stáří je odhadováno na tři a půl tisíce let.

FOTO: Darina Sommerová, CK Fischer

Kde si užít dovolenou?

Cestovní ruch je směřován nejčastěji do jižní a severní části ostrova. Jižní Cagliari nabízí známá letoviska Santa Margherita di Pula nebo Costa Rei. Poslední zmíněné je známé především pro své dlouhé bělostné pláže a tyrkysové moře, které nabízí nespočet sportovního vyžití. Ostrov je vyhledáván milovníky golfu, zdejší hřiště patří co do kvality k těm nejlepším. V okolí města Olbia na severu Sardinie naleznete letoviska Palau nebo Golfo Aranci, poblíž něhož se nachází pobřeží Costa Smeralda.

FOTO: Darina Sommerová

Po vzoru filmových hvězd

Sardinie je vyhlášeným rájem i pro slavné osobnosti z celého světa. Dovolenou tráví nejčastěji právě v letovisku Costa Smeralda. To vzniklo v 50. letech, když jeden bohatý šejk zabloudil do této oblasti z důvodu silné bouřky. Ze zdejší přírody byl tak uchvácen, že se rozhodl místo koupit a vytvořil z něj luxusní letovisko, které je každoročně cílem společenské smetánky. V přístavních městech Porto Cervo či Porto Rotondo tak můžete narazit na hvězdy, které znáte z filmových pláten.

FOTO: Darina Sommerová

Zakázaná chuť

Opravdovou gastronomickou raritou je ovčí sýr zvaný casu marzu. Tato vyhledávaná pochutina je během svého zrání infikována larvami mouchy rodu sýrorodka drobná. Jejich úkolem je v sýru rozpustit tuky, díky čemuž se sýr stává jemnějším a vláčnějším. Je pak pouze na vás, zda larvy před samotnou konzumací vyndáte.

V současné době je prodej této unikátní pochutiny zakázán. Ale nebojte se, u některých místních ji můžete i dnes objevit. Sardinie nabízí kulinářské delikatesy i pro menší odvážlivce. Tradiční je pečené sele nebo místní tenký křupavý chléb s jehněčím masem pečený jako lasagne.

Důležitá telefonní čísla:

Důležitá telefonní čísla:

karabiníci - 112

policie - 113

hasiči - 115

pomoc motoristům - autoklub - 116

první pomoc - 118