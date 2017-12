Davy turistů a nekonečné fronty k New Yorku patří v průběhu celého roku, v prosinci to pak platí dvojnásob. Věčnému čekání a tlačenicím se dá naštěstí vyhnout. Zde je pár tipů, jak si vánoční New York užít ve větší pohodě a klidu:

Zabruslete si uprostřed největšího parku

Pamatujete si na stromeček, pod kterým našli Kevina ve filmu Sám doma 2? Stál před Rockefellerovým centrem a právě zdejší náměstí je srdcem celého vánočního dění v New Yorku. Jeden z největších stromků na světě, ověšený 45000 žárovkami, si rozhodně nenechte ujít, ale bruslení na přilehlém kluzišti si můžete s klidem v duši odpustit. Nejenže led je velmi malý, a tak si budete muset počkat ve frontě až dvě hodiny, navíc tento zážitek nepatří k nejlevnějším. Vstupné stojí 30 dolarů a dalších 12 si připlatíte za půjčení bruslí.

Rockefellerovo centrum má asi nejbohatší vánoční výzdobu v celém New Yorku, ale jeho zimní kluziště nepatří k největším.

FOTO: shutterstock.com

Vydejte se raději do Central Parku, vzdáleného od Rockefellerova centra jen několik bloků. Hned na jeho okraji najdete ne tak známé Wollmanovo kluziště, které je mnohem větší. Vstupné je o polovinu levnější (přibližně 11 dolarů v pracovní dny a 18 dolarů o víkendu) a atmosféra zamrzlého parku snad ještě kouzelnější než mezi ulicemi Manhattanu.

Mnohem více zábavy si užijete na prostorném ledě ve známém Central Parku.

FOTO: shutterstock.com

Užijte si kouzlo vánočních výloh

Nákupy v New Yorku jsou lákadlem pro turisty z celého světa a v předvánočním čase v metropoli propuká hotová epidemie nákupní horečky. Přesto si zajděte do některého ze známých obchodních domů, které se rok co rok předhánějí s fantastickou výzdobou.

Newyorské obchody se předhánějí v tom, kdo bude mít honosnější vánoční výzdobu a cílí především na ty nejmenší zákazníky.

FOTO: shutterstock.com

Proslulý obchodní dům Macy’s na 34. ulici se tradičně na několik týdnů promění v takzvaný Santaland – úžasnou vesničku plnou stromků a vánočních elfů, propletenou miniaturní železnicí s jezdícími mašinkami. Macy’s navíc dodnes tvrdí, že právě Santaland je domovem toho jediného a opravdového Santa Clause.

Santa Claus k americkým Vánocům neodmyslitelně patří.

FOTO: shutterstock.com

Jedno z nejstarších hračkářství, FAO Schwarz, u jehož vstupu je na podlaze obří piano, se taktéž objevilo hned v několika vánočních filmech. Při jeho návštěvě je téměř povinností si na pianě poskakováním z klávesy na klávesu vybrnkat svou oblíbenou písničku.



Po New Yorku je také spousta vánočních trhů, ale ten nejkrásnější najdete v Bryant Parku. Díky proskleným stánkům si budete připadat jako v ledovém království. Vánoční světýlka rozvěšená po okolních stromech jsou jen třešničkou na dortu.

Vánoční trhy v Bryant Parku patří k těm nejlepším, které můžete v New Yorku navštívit.

FOTO: shutterstock.com

Abyste se vyhnuli největším davům, na nákupy si přivstaňte. Většina obchodů a trhů otevírá v 8 hodin ráno a krátce po otvíračce si ve všední den užijete jejich návštěvu ještě bez strkání a tlačenice.

Legendární světýlka na jednom z ostrovů

Každou ulici na Manhattanu v prosinci rozzáří moderní světelné ozdoby s nejnovějšími technologiemi. Pokud si ale chcete na chvilku odpočinout od ruchu velkoměsta a pokochat se starou dobrou klasikou, vydejte se trajektem na ostrov Staten Island. Jeho obyvatelé jsou známí tím, že před Vánocemi své domy vyzdobí od podlah až po střechy tisíci žárovkami a dalšími vánočními motivy, jako jsou Santa Clausové, sobi či sněhuláci. Redaktoři serveru Staten Island Live dokonce vytvořili interaktivní mapu, na níž jsou vyznačeny domy, které se každoročně pyšní tou nejkrásnější výzdobou.

Staten Island je asi nejklidnějším městským okrskem celého New Yorku.

FOTO: shutterstock.com

Přivítejte nový rok v newyorském stylu

Jen co opadne první vlna turistů, kteří do New Yorku přijíždějí nasávat vánoční náladu, přijde vlna druhá, která chce zažít silvestr na slavném náměstí Times Square. Právě zde každoročně stožár se světelnou koulí odpočítá posledních 60 vteřin starého roku. Úžasná atmosféra má jeden háček. Kapacita Times Square není neomezená a abyste se dostali mezi pár tisíc šťastlivců, kteří spouštějící se kouli uvidí pěkně zblízka na vlastní oči, musíte přijít až s 24hodinovým předstihem.

Oslavit příchod nového roku na Times Square je sice stylové, připravte se ale na obrovské davy toužící po tomtéž.

FOTO: shutterstock.com

Pokud se vám taková vidina vítání nového roku příliš nezamlouvá, neváhejte půlnoc strávit třeba na Brooklyn Bridge. Starý cihlový most spojující čtvrtě Manhattan a Brooklyn je jedním z nejkrásnějších míst v New Yorku. Abyste si novoroční polibek dali právě zde, stačí dorazit tak hodinku dvě před půlnocí a stále najdete místa se skvělým výhledem na ohňostroj u sochy Svobody.

Ohňostroje k rozloučení se starým rokem jsou v New Yorku pokaždé pompézní.

FOTO: shutterstock.com