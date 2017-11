Tak jako se v legendárním filmu Pláž s mladičkým Leonardem DiCapriem šuškalo o tajuplném ostrově, který si uchoval nedotčenou přírodu a opuštěné scenérie, hovoří znalci „ostrova svobody“ potichu o místech, která je zaujala natolik, že by je rádi udrželi nedotčená na věčné časy. Zde je pár z nich.

Nedotčená příroda a tajuplné opuštěné pláže. Některá místa na Kubě ještě turisté neobjevili.

FOTO: shutterstock.com

Tam na západě

Čarokrásná oblast národního parku Viñales je mezi turisty dostatečně vyhlášená, rozhodně by ji neměli vynechat vyznavači lezení po skalách. Během posledních let tam bylo vytyčeno na 500 tras různé obtížnosti a bezpočet dalších čeká na své (prvo)pokořitele. Leze se na bizarně tvarovaných vápencových útvarech zvaných mogoty, které dosahují výšky až 300 metrů a kde mají lezecké cesty podivné názvy: Rompe los Dedos (Lamač prstů), Malanga Hasta la Muerta (Sladké brambory až do smrti) či Cuba Libre (Svobodná Kuba). Z ploché krajiny s krvavě železitou půdou vystupují krasové kopce jako figurky postavené na šachovnici pravidelných políček tabáku, jedlých brambor a kávovníků.

Pokud máte dobrodružnou duši, v národním parku Viñales se určitě nudit nebudete.

FOTO: shutterstock.com

Osamělá macatá Marie

Vydat se ještě dál směrem na západ znamená objevovat oblast Pinar del Río, kde se pěstuje ten nejlepší tabák na světě. Máte poměrně velkou šanci koupit si kvalitní doutníky, nikoli ty běžně nabízené cizincům, které vypadají báječně, ale uvnitř mají nasekané banánové listy. Ale dojet až na nejzápadnější výběžek Kuby vyžaduje skutečné odhodlání. Malé vesničky postupně zmizí a nahradí je oprýskané paneláky, kam byli Kubánci násilně přestěhováni právě ze strategického konce ostrova. Samotná špičička Kuby, známá jako Cabo de San Antonio s unikátním majákem Faro Roncali, leží ve vojenském pásmu a vydat se tam lze jen v doprovodu průvodce.

Zelené plantáže oblasti Pinar del Río. Tady se pěstuje ten nejkvalitnější tabák na světě.

FOTO: shutterstock.com

To potápěčská základna María la Gorda, v překladu macatá Marie, je otevřena všem, tedy nejen vyznavačům podvodního světa s legitimací PADI či CMAS. Kolem malého hotelového resortu se rozprostírá jedna z nejkrásnějších pláží Kuby, ozdobená palmami, které se lenivě naklánějí nad průzračně modrou hladinou Karibiku. Zadejte si toto místo do vyhledávače a vydechnete obdivné „ách“ nad fotografiemi. Bělostný písčitý břeh nerušený jakoukoli civilizací se tam táhne na obě strany až do nedohledna. Stejně idylicky vypadala před dvaceti lety mexická riviéra Maya, oblast pod Cancúnem, kde dnes stojí hotel vedle hotelu.

Macatou Marii si oblíbí každý milovník vodních sportů a klidných pláží.

FOTO: shutterstock.com

Havanský tajný tip

Soukromý palác diktátora Fulgencia Batisty, dnes přeměněný na Muzeum kubánské revoluce, je honosná elegantní budova z počátku 20. století. Stavba trvala sedm let a spolykala závratnou sumu peněz. O její výši se lze jen dohadovat, ale jistým vodítkem může být například skutečnost, že celou vnitřní výzdobu dostal na starost designérský salón a klenotnictví Tiffany z New Yorku.

Palác diktátora Batisty byl později přeměněn na Muzeum kubánské revoluce.

FOTO: shutterstock.com

Mramorové sály na čtyřech podlažích dnes „okupují“ dřevotřískové skříně s dokumenty, které chronologicky mapují historii ostrova až po vítězství Castrových partyzánů. Najdete tam spoustu unikátních „kousků“, například „zaručeně původní“ Che Guevarův baret. Ale nezapomenutelné je i diorama připomínající miniaturní Maroldovu Bitvu u Lipan. V životní velikosti tam pózuje samotný Che a generál Camilo Cienfuegos. Umazaní od bahna právě sestupují z mlžných hor pohoří Sierry Maestry, v jedné ruce samopal z brněnské zbrojovky, druhou napůl sevřenou v pěst.

Vnitřní prostory paláce nesou rukopis slavného designérského salónu Tiffany.

FOTO: shutterstock.com

Od Cárdenasu po Gibaru

Zaprášené vitríny většiny ostrovních muzejních expozic připomínají hrdinství kubánského lidu anebo dobře známé artefakty z dob, kdy Kubu podporoval socialistický blok. Výměnou za to dostával rum, cukr a nechvalně známé pomeranče. Na jejich obhajobu nutno říci, že zatímco u nás se prodávaly k běžné konzumaci, na ostrově slouží jen na šťávu, která putuje do džusů vyvážených do Itálie a Španělska.

U nás nechvalně známé kubánské pomeranče se dnes používají už jen do italských a španělských džusů.

FOTO: shutterstock.com

Ve zrekonstruované koloniální budově osobitého muzea na náměstí v Cárdenasu vystavují kromě jiného takovou raritu, jako je blecha oblečená do svatebního roucha se závojem. Konkurovat jí může snad jen nejmenší fotografie světa, kterou uchovávají v muzeu v Gibaře. Pomocí lupy na ní uvidíte přístav, který kdysi důležitostí soupeřil s tím havanským. To ještě tento dům vlastnil a obýval majitel místní ledárny a železniční dráhy.

Jurský park „po kubánsku“

Jedinečný zážitek poskytne cestovatelům i Valle de la Prehistoria v přírodním parku Baconao za městem Santiago de Cuba. Na ploše 11 ha se mezi keři popásají obrovití dinosauři, nad silnici vytahují přes plot dlouhé krky brontosauři, pozor si musíte dát na párek šavlozubých tygrů.

Rozlehlý a nádherně zelený národní park Baconao ukrývá prehistorická tajemství...

FOTO: shutterstock.com

Kubánská vláda tvrdí, že začala pracovat na výstavbě „pravěkolandu“ už v roce 1982, tedy mnohem dříve, než svět zachvátila horečka Spielbergova Jurského parku. Vláda tím tehdy pověřila sochaře Dagoberta Ramose a ten zase vězně z blízkého nápravného zařízení. Pod jeho dozorem postavili expozici 227 zvířat, která je zajímavá hlavně tím, jak je vsazena do přírody. Veřejnosti byla otevřena až v roce 1989, a ačkoli kubánské turistické kanceláře proklamují, že jde o jednu z nejnavštěvovanějších atrakcí východu ostrova, budete tam pravděpodobně sami.

Na přítomnost dinosaurů ve Valle de la Prehistoria upozorňují i malby na skále.

FOTO: shutterstock.com

Málokoho při procházce touto betonovou zoo napadne, že nedaleko odsud u mexického Yukatánu kdysi dopadl na zem obrovitý asteroid. V důsledku jeho nárazu poklesla teplota, slunce na dlouhé měsíce zastínily mraky, přerušil se proces fotosyntézy, zkolaboval potravinový řetězec. Pokud ještěry velikosti nákladních aut nesmetla tsunami, pochcípali hladem nebo se udusili sirnatými plyny. V parku Baconao přežili jako zázrakem dodnes a vypadají přes svou vybledlost spokojeně. A tak je to na Kubě se vším. Jako by se tam zastavil čas – tak proč se tomu podivovat.