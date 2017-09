Klienti cestovních kanceláří, kteří mají v rámci poznávacích zájezdů zajištěnou vlastní dopravu, zůstanou ušetřeni poměrně značného adrenalinového dobrodružství. Ačkoli… Při první jízdě autobusem či tuk-tukem vám spadne srdce až do kalhot a spěšně budete hledat kus papíru, abyste sepsali poslední vůli. Po pár dnech si na hektický provoz (pravděpodobně) zvyknete a nakonec vás začne i bavit.

Řidiči si na Srí Lance s dopravními předpisy příliš hlavu nelámou.

FOTO: shutterstock.com

Přes divoké troubení, zběsilé předjíždění a absolutní ignoraci silničních pruhů, či dokonce směru jízdy se totiž málokdy stane nějaká nehoda. Můžete se tak v rámci možností pohodlně usadit a vydat se na pospas místním řidičům, kteří dobře znají pravidla silniční džungle. Ve finále vás bezpečně dovezou tam, kam potřebujete. Mezi jakými dopravními prostředky si můžete vybrat, abyste měli ten nejlepší adrenalinový zážitek s happy endem?

Absolvovat jízdu tuk-tukem je povinnost

Tuk-tuk je malá motorová tříkolka, která funguje jako taxík na krátké vzdálenosti. Na Srí Lance je velmi populární. Minimálně jednou byste se jím měli projet, vmáčknout se na malou zadní sedačku a nadýchat se trochu výfukových zplodin. Jednoduše si na nějaký mávnete na ulici a s řidičem si poté domluvíte cenu. Buďte neoblomní. Tak jako všude na tomto ostrově vám nejdříve řekne dvojnásobnou cenu. Smlouvejte, dokud se nedostanete na rozumnou částku.

Svézt se tradičním tuk-tukem je „povinností” každého turisty.

FOTO: shutterstock.com

Autobusy ulovíte nejen na zastávce

Na první cestu autobusem si nesedejte dopředu za řidiče. Jednak jsou tato místa většinou určena mnichům, vedle nichž má zakázáno sedět například těhotná žena, ale hlavně by vám zůstaly vytřeštěné oči ještě několik hodin po jízdě. Na Srí Lance se jezdí vlevo, a jak již bylo řečeno, doprava je velmi hektická. Do dvou pruhů se vedle sebe běžně vejdou i čtyři auta a dva tuk-tuky. Řidiči se prakticky neustále předjíždějí a dávají o sobě vědět hlasitým troubením. Zvláště pokud předjíždějí s plným a pomalým autobusem v zatáčce, do které nevidí. Turista nezvyklý místních poměrů má smrt v očích a čeká, kdy dojde k čelní srážce. Ale i když se nějaké vozidlo v protisměru vyřítí, nakonec se vždy všechny dopravní prostředky za zvuku klaksonů vyhnou.

Jízda místním autobusem může přinést více adrenalinu než třeba seskok padákem.

FOTO: shutterstock.com

Autobusová síť je na ostrově velmi hustá a nikdy na spoj nečekáte déle než 10 minut. Pokud nestojíte přímo na označené zastávce či nádraží, stačí si na projíždějící autobus jen mávnout u silnice. Přistaví vám (pozor, někdy opravdu jen přibrzdí) a můžete si naskočit. Průvodčí si vás pak sám najde a prodá vám jízdenku. Občas nemá hned na vrácení, ale svoje peníze zpravidla nakonec dostanete zpět.

Řidiči autobusů se na Srí Lance prostě musí umět domluvit s každým...

FOTO: shutterstock.com

Vlastní řidič funguje i jako průvodce

Pronajmout si vlastní taxík s řidičem je luxus, který se vyplatí, pokud preferujete pohodlí, klimatizaci či se rozhodnete raději ušetřit čas než peníze. Řidič může fungovat také jako dobrý průvodce, který vám ukáže pro turisty ne tak notoricky známá místa, poradí vám dobrou restauraci či vám povypráví o životě místních obyvatel. S taxikářem se předem domluvte na trase, časovém plánu a celkové ceně. Opět se dá částka usmlouvat tak, aby byly spokojené obě strany.

Zdejší taxikáři fungují také jako dobří průvodci a turistům vždy ochotně poradí.

FOTO: shutterstock.com

Ve vlaku vám jízdenka místo nezajistí

Vlaková doprava je další pohodlný způsob, jak se na ostrově přepravovat. Mezi turisticky atraktivními destinacemi však vlaky bývají velmi přeplněné a ve finále je úplně jedno, jestli máte jízdenku do první, druhé nebo třetí třídy. I s dražším lístkem můžete celou cestu stát. Vlaky jsou ale časově spolehlivé, poměrně rychlé a cestou se vám naskytnou úžasné výhledy na čajové plantáže, sytě zelené hory a dechberoucí panoramata.

Pokud na vás ve vlaku nezbyde místo k sezení, nezoufejte. Krásné výhledy si můžete užívat i tak.

FOTO: shutterstock.com

Zatímco vy si užíváte, slon by neměl trpět

Rčení, že nejkrásnější pohled na svět je z koňského sedla, přehodnotíte, až usednete za krk slona. Jako dopravní prostředek jej však nedoporučujeme. Je pomalý, občas naschvál uvázne v bahně či močálech a ještě vás rošťácky pokropí chobotem. Ačkoli houpavá projížďka na tomto majestátním moudrém zvířeti patří k nejsilnějším zážitkům na Srí Lance, snažte se vybrat si alespoň takové místo, kde se o slony dobře starají a nezneužívají je jen pro turistický byznys. Jejich počet na Srí Lance totiž dlouhodobě klesá a byla by obrovská škoda, kdyby toto nádherné zvíře z ostrova jednou zcela vymizelo.

Než si sednete na slona, ujistěte se, že je o něj dobře postaráno. Zážitek ze svezení určitě nestojí za utrpení tohoto nádherného zvířete.

FOTO: shutterstock.com