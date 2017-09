Pozorování úžasných živočišných druhů na safari bývá nejčastějším důvodem k návštěvě černého kontinentu. V Keni kroutí žirafy zvědavě malými hlavami na dlouhých krcích už v moderní metropoli Nairobi, kde se za posledními mrakodrapy kus od mezinárodního letiště a dálnice rozkládá neoplocený park obývaný též gepardy, nosorožci, hrochy, buvoly, zebrami, antilopami, gazelami, pštrosy a opicemi. Ačkoliv turisté směřují za zvířaty hlavně do parků a rezervací, kterých má Keňa celkem 56, oplocené jsou pouze některé z nich. Jinak mají zvířata volný pohyb – potkat je tak můžete kdekoli, třeba na ulici.

Metropole Nairobi přímo sousedí s neoploceným parkem, takže divoká zvířata můžete potkávat klidně doma v obýváku.

Některé druhy zvířat se přesunují v různých ročních obdobích na určitá místa, největší migrace pak nastává v červenci. Tehdy přes milión gazel, pakoňů a zeber putuje z tanzanského Serengeti do nejnavštěvovanější keňské rezervace Masai Mara, kde zůstávají na své „dovolené“ až do října. Pro safari vždy potřebujete čas, abyste si plně vychutnali bezbřehost prostoru (Keňa je skoro 8x větší než Česko), sepětí s přírodou a respekt k ní. Svobodu bytí, jakou v přelidněné Evropě, Asii ani Americe téměř nikde nenajdete.

V době velké migrace není pro samého pakoně doslova kam šlápnout...

Mám velký stan, na nohy netáhne

Od roku 1920 do roku 1963 byla Keňa britskou kolonií a tyto stopy zde zůstávají dodnes nesmazatelně vryty. Některé jsou vysloveně příjemné. Domluvíte se běžně anglicky a Britové po sobě zanechali i tradici popíjení čaje, whisky se sodou nebo noclehů ve stanových kempech. Velké, původně vojenské stany bývají vybavené postelí s peřinami, toaletním stolkem, truhlou na šaty, a někdy dokonce koupelnou s tekoucí vodou, zrcadlem a elektrickými zásuvkami.

Stanování v africkém národním parku má svou romantiku. V noci ale pozor na opice!

Často mívají terasu či bazének na ochlazení v horkém, prašném dni. Kvůli ochraně před zvědavými opicemi však nezapomeňte stan zazipovat a nepodivujte se, když vás na večeři při svíčkách doprovodí ztepilý Samburec ozbrojený tzv. rungu, zahnutou dřevěnou tyčí proti slonům. Tak to alespoň chodí v kempu „Elephant Bedroom“.

Jakmile uvidíte zmíněného tlustokožce, dejte mu přednost. Stejně se jim klidí z cesty i místní obyvatelé – pro obživu chovají stáda koz, krav a ovcí, divoká zvířata neloví ani nejedí. Mají je dokonce v takové úctě, že od 11.00 do 14.00 hodin dodržují jejich tzv. polední klid a ani turisté je nesmí rušit. Nesmějte se…

Při setkání s velkým tlustokožcem platí více než kdy jindy známé „dej přednost v jízdě”.

Můžete vyrazit na ranní safari s odjezdem v 6.00 ráno a posnídat v buši, na dopolední od 9:30 či odpolední od 16.00, ale přes oběd si najděte jiný program. Například třídění hromady snímků ze svých digitálních přístrojů. Fotografování divokých zvířat je silně návykové, s každým dalším „úlovkem“ se o nich chcete dozvědět víc, a hlavně… napoprvé nebudete vědět, kdy sundat prst ze spouště.

Pokud rádi fotíte v zoo, africké safari dodá vašim snímkům zcela nový rozměr.

Rudý rozbřesk a červení sloni

Nejinak je tomu v národním parku Amboseli, který s plochou 392 km² patří k těm menším. Turisté sem směřují hlavně s cílem ulovit snímek slonů či žiraf v bažinaté oblasti Enkongo Narok a Olokenya tak, aby byli zarámovaní akáciovými stromy a zpoza nich vykukoval kužel bělostného Kilimandžára. Při návštěvě tohoto místa můžete doufat v setkání s tzv. velkou pětkou – tedy lvem, levhartem skvrnitým, nosorožcem dvourohým, slony a buvoly. Nejvhodnější období je od července do října.

Majestátní Kilimandžáro dokážou zdolat pouze fyzicky zdatní jedinci. Výška 5895 m totiž rozhodně není zanedbatelná.

Vyprahlé pláně a porosty s kosodřevinami lze pozorovat i ze vzduchu, za cca 300 dolarů na osobu ten zážitek stojí. Obrovský žlutočervený balón naplněný 3000 m³ helia vás vynese v ranním rozbřesku nad probouzející se savanu, a jak tiše pluje vzduchem, uvědomíte si další rozměr přírody… Najednou ji intenzivně slyšíte. Prostorem se nese ržání antilop, řehtání zeber, brebentění snovačů i chechtání hyen. A také mlaskavé šplouchání slonů, kteří se rozvalují v načervenalém bahně a pak jsou tak zmalovaní, že snadno skočíte na špek průvodci. Vážným hlasem totiž tvrdí, že to je zcela unikátní druh slonů „rudých“.

Ranní rozbřesk můžete klidně pozorovat s hlavou v oblacích.

Někdy je lepší nechat sny nesplněné

Skutečným srdcem Keni je však 5199 metrů vysoká Mount Kenya – druhý nejvyšší vrchol Afriky. Dvanáct ledovců tvoří rozeklané kořeny této hory, která se vyšplhala i na seznam dědictví UNESCO. Hraje také hlavní roli v mnoha pověstech – třeba kmen Kikujů v ní vidí posvátné schody do nebe, kde dlí sám nejvyšší bůh Ngai.

Pokud se „Ho“ rozhodnete navštívit, potřebujete dostatek peněz, času, trpělivosti a ještě více sil. Výstup totiž není žádný „choďák“ jako třeba na Kilimandžáro…

Skalnatý vrchol Mount Kenya působí zdálky jako nedobytná pevnost. A dobýt ji si jen tak někdo netroufne.

Seshora přichází ostrý vítr, mlha, déšť měnící se ve sněžení, kameny kloužou jako namydlené. Každý turista musí mít minimálně dva placené nosiče, kteří mu však nenesou osobní věci (pokud si nepřiplatí), ale vynášejí jen jídlo. Jdete-li ve třech, stává se tak z cesty skutečná expedice. Do týmu totiž patří povinně i kuchař a ranger s ošoupanou kulovnicí z brněnské Zbrojovky. „Je to dobrá puška na zvířata, kalašnikov se hodí víc na lidi,“ shrne to na začátku cesty a časem přidá i další, podstatnější radu: „Pole, pole – pomalu! Nesnaž se zápasit s horou. Je to boj, který nemůžeš vyhrát.“

Ledovcem pokryté skály nejsou určené výletníkům, ale zkušeným horalům.

A tak není podstatné, zda Batian a Nelion, dva nejvyšší štíty této rozeklané hory, pokoříte, nebo se o to jen pokusíte a najdete v sobě odvahu včas se otočit a bezpečně se vrátit. Někdy je lepší nechat si o velkém africkém dobrodružství jen zdát.