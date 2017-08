Neměli byste vynechat příležitost tento region prozkoumat dříve, než jej turisté zcela zaplní jako pláže Cancúnu nebo mayské pyramidy. Nabízí pestrou škálu fascinujících zážitků, jejichž různorodost vám vezme dech. Na své si přijdou milovníci nekonečných pláží, obdivovatelé přírodních unikátů, ale i zájemci o historii a předhispánské kultury.

Sýr Oaxaca dostal název podle města, z něhož pochází. Určitě ho ochutnejte, sehnat ho na místních tržištích rozhodně není problém.

FOTO: shutterstock.com

Největší strom na světě a falešné vodopády

Nejprve navštivte hlavní město regionu Oaxaca de Juaréz, které je zapsáno v seznamu UNESCO, a nechejte se okouzlit jeho atmosférou. Poté, co si jej projdete a ochutnáte nejlepší mexický sýr Oaxaca, pocházející právě odsud, by se další zastávkou měly stát dva přírodní unikáty. Za prvním se vypravte do vesnice Tule. Každá cestovní kancelář má ve svém programu výlet k nejširšímu stromu na světě, který po obvodu měří neuvěřitelných 42 metrů. Rozhodně jej nevynechejte, neboť podle místních obyvatel strom kvůli znečištěnému ovzduší a klimatickým změnám pomalu, ale jistě umírá.

Nejširší strom na světě se pyšní obvodem 42 metrů a patří mezi opravdové přírodní unikáty.

FOTO: shutterstock.com

Druhou nedalekou přírodní atrakcí je Hierve el Agua. Velkolepé skalní útvary dokonale ošálí a posléze ohromí každého. Na první pohled totiž vypadají jako divoké bílé vodopády, ale když se podíváte pořádně, zjistíte, že tam žádná voda již neteče. To minerální voda s vysokým obsahem uhličitanu vápenatého, která dříve opravdu po skalách stékala, je vytvarovala do oblých tvarů připomínajících proudy vodopádu.

Další přírodní atrakcí, kterou byste si neměli nechat ujít, je Hierve el Agua.

FOTO: shutterstock.com

Pláže jako z katalogu

Ačkoli písek na plážích v Oaxace není tak jemný a sněhově bílý jako v Cancúnu a moře není tak azurové jako na karibském pobřeží Mexika, skákat do vln divokého Pacifiku vás bude bavit. Třeba na nekonečné pláži v Puerto Escondido, která patří k těm nejvyhlášenějším. Jen si musíte dávat pozor, aby vám na hlavu nepřistál některý z kroužících paraglidistů. Téměř po celém pobřeží najdete krásné pláže jako z katalogu, na kterých můžete často relaxovat úplně sami.

Pláž Puerto Escondido patří k nejvyhledávanějším v celé oblasti.

FOTO: shutterstock.com

Nakonec ale pravděpodobně stejně skončíte v hippie-hipster letovisku Mazunte. A budete tady chtít zůstat navždy, na krk si pověsit korálky, z vlasů zaplést dredy a pít už jen mojito, které se tu prodává v litrovém kelímku v přepočtu asi za 70 korun, či typickou pálenku z agáve mezcal, jež je hned vedle tequily mexickou chloubou a pochází právě z Oaxacy. Uvolněná atmosféra letoviska vás naprosto pohltí. Pokud se vám navíc podaří spatřit velryby na jedné ze zaplacených vyjížděk na oceán a vyjdete si na útes zvaný Punta Cometa pozorovat dechberoucí západ slunce, Mazunte si navždy zamilujete.

Letovisko Mazunte je se svou uvolněnou atmosférou rájem hipsterů a hippíků.

FOTO: shutterstock.com

Pyramidy v Monte Albán

Téměř povinnou zastávkou je památka zapsaná ve světovém dědictví UNESCO, pyramidy dávného městečka Monte Albán, jež obývali nejprve Olmékové, poté Zapotékové a nakonec Mixtékové. V předkolumbovských dobách byl Monte Albán společně s dnešním archeologickým nalezištěm Mitla jedním z nejvýznamnějších politických a kulturních center i mimo region Oaxaca. Nezapomeňte si s sebou na prohlídku vzít klobouk a opalovací krém, na velkém prostranství mezi troskami pyramid se jen těžko ukryjete před spalujícím sluncem.

Zbytky pyramid dávného města Monte Albán byste při návštěvě regionu Oaxaca rozhodně neměli vynechat.

FOTO: shutterstock.com

Unikátní zážitky, které vám zrychlí tep

Koupali byste se někdy ve vodě plné krokodýlů? Samozřejmě že ne. Ale co takhle do ní na pár vteřin alespoň strčit ruku? Svou odvahu si můžete otestovat v Laguna de Ventanilla, jež je domovem desítek krokodýlů, ptáků nebo třeba i leguánů. Během hodinky, kterou zabere projížďka na malé dřevěné loďce s průvodcem, budete mít pocit, že jste se ocitli v dokumentu National Geografic, a při pohledu na krokodýly ležící na břehu jen pár metrů od vás se vám zrychlí tep.

Při projížďce po Laguna de Ventanilla budete mít obrovské krokodýly doslova nadosah. Snažit se jich dotknout by se vám ale vyplatit nemuselo.

FOTO: shutterstock.com

Až se vám bude zdát, že jste viděli snad úplně všechno a Oaxaca vás už nemá čím překvapit, jeďte k jezeru Laguna de Manialtepec. Ale pozor na správné načasování. Na motorovou lodičku nasedněte těsně po setmění a nezapomeňte si plavky. Ačkoli vám bude připadat divné koupat se uprostřed jezera, když je tma jako v ranci, celý vtip pochopíte, až skočíte do teplé vody. Spatříte něco neskutečného. Voda kolem se zvíří do stříbrně světélkujících bublin. Efekt se nazývá bioluminiscence a Laguna de Manialtepec je jedno z mála jezer na světě, které se jím může pochlubit. Plavat v reji stříbrných bublin, zatímco vám nad hlavou svítí měsíc a hvězdy, bude jistě patřit k nejkrásnějším zážitkům z Oaxacy.