Do černobílého světa paragrafů a vyhlášek, mezi důležitě se tvářící účastníky sympozií a kongresů pronikají stále častěji veselé, barevně oděné postavičky. Turisté. Ročně jich metropoli na řece Potomac navštíví dobrých patnáct miliónů. Jako zvědavé včelky se rozletí po mnoho kilometrů dlouhých třídách, kde kvetou a omamně voní sakury.

Dříve či později obklíčí nejznámější památníky, zablokují postranní vchody do Kongresu, do Bílého domu a vezmou útokem muzea, která jsou překvapivě zdarma. Washington, D. C., je jedním z mála amerických měst, která jsou přizpůsobena pro chodce. Korzuje se také po 300 metrů širokém a téměř nekonečném National Mall – parku připomínajícím honosné francouzské bulváry, v němž se rozkládají téměř všechny zajímavosti města.

Park National Mall je téměř jednu míli dlouhý a najdete zde téměř vše, co byste měli ve Washingtonu vidět.

FOTO: shutterstock.com

Vše důležité najdete na Mallu

Washingtonský The Mall je středem města, které přesně rozřezává z východu na západ jako čepel nože. Začíná u Lincolnova památníku, kopíruje vodní nádrž zvanou Reflecting Pool (tu, kde se setkal filmový Forrest Gump se svojí Jenny), aby uprostřed své více než tříkilometrové cesty potkal špičatý Washington Monument. Podle zákona nesmí ve městě vyrůst žádná vyšší budova, a tak turisty bolí za krkem při pohledu na tento obelisk vysoký 169 metrů. Z jeho vrcholu je za krásného počasí vidět vše podstatné: historické centrum, Bílý dům, památníky prezidentů Lincolna a Jeffersona, pětiúhelníkovou budovu Pentagonu, Arlingtonský národní hřbitov a konečně i dva sousední státy – Virginii a Maryland.

Lincolnův památník, jehož základní kámen byl položen v roce 1915, vznikl k uctění památky amerického prezidenta Abrahama Lincolna.

FOTO: shutterstock.com

Kolem „mólu“ je roztroušeno i třináct muzejních budov Smithsonova institutu. Část z nich si udržuje vznosnou bílou barvu, zbytek svítí červení vypálených cihel a připomíná starou Anglii. Mají s ní i mnoho společného. Vždyť byly postaveny z peněžitého daru britského přírodovědce Jamese Smithsona. Ten Washingtonu v závěti odkázal své sbírky a také jmění, které čítalo v roce 1864 neuvěřitelných 509 318 dolarů a 40 centů. A tak už jen kvůli fascinujícím sbírkám můžete strávit ve Washingtonu, D. C., hned několik dní.

Washingtonův monument je často označován jako velký bílý obelisk. Při slavnostním otevření byl se svými 169 metry nejvyšší stavbou světa. Předběhla ho až Eiffelova věž.

FOTO: shutterstock.com

Na své si přitom přijdou milovníci starověkého i moderního umění, obdivovatelé fauny, flóry i techniky. Unikátní je například budova Národního muzea letectví a kosmonautiky, kde je vidět snad vše, co se kdy zvedlo do vzduchu. Od balónů a vzducholodí přes kluzák bratří Wrightů, letadlo Charlese Lindberga, se kterým pokořil Atlantik, až po velitelský modul Apolla 11.

Všechny milovníky letadel jistě potěší Národní muzeum letectví a kosmonautiky, kde je k vidění snad vše, co se kdy ve vzduchu pohybovalo.

FOTO: shutterstock.com

Na konci zelené promenády trůní budova Kapitolu. Uvnitř sídlí Sněmovna Reprezentantů a Kongres USA. Celá budova zdáli připomíná gigantický svatební dort, za kterým jako laciné malé zákusky vykukují budovy Nejvyššího soudu a Knihovny Kongresu. V jejích zdech se ukrývá neuvěřitelných 95 miliónů knih a historických dokumentů, a navíc obsahuje údajně všechna díla, která kdy byla napsána o Spojených státech. Všechny tyto turistické magnety jsou viditelné do dáli, a tak se ani člověk s „orientačním nesmyslem” nemá šanci v centru města ztratit.

Jednou z nejznámějších staveb celého Washingtonu je slavný Kapitol, v němž sídlí Kongres USA a také Sněmovna reprezentantů.

FOTO: shutterstock.com

Kde dříve byly jen bažiny

Tak jednoduché to ale nebylo vždy. Výstavba hlavního města USA započala roku 1790 a trvala dlouhá desetiletí, neboť na tomto místě nestála dřív žádná osada. Budovu Bílého domu, odkud měl vládnout tehdejší prezident Adams, hledala jeho družina několik dlouhých dní, během nichž se motala v močálech. Washington totiž stojí na vysušených bažinách, což se dodnes projevuje jeho horkým, až nepříjemně vlhkým podnebím. A proč si politik, po kterém je město pojmenované, vybral takto nevhodné místo? Státy Virginie a Maryland totiž věnovaly bezplatně část svého území, což bylo gesto, které se nedalo odmítnout.

I když je hlavní město Spojených států plné moderních budov a drahých bulvárů, najdete tu i množství zeleně a dotek přírody uprostřed velkoměsta.

FOTO: shutterstock.com

Oblast se nazývala District of Columbia, což jsou ona dvě písmenka, která název města doprovázejí dodnes. Inženýr Pierre Charles L’Enfant, který byl na výstavbu najat, tak dostal k dispozici jen zelený čtverec, v jehož středu se vypínal Jenkinsonnův vršek, kde dnes stojí budova Kapitolu. Nechal se inspirovat rozvržením královského parku Ludvíka XIV. ve Versailles a rozřezal území na řadu menších geometrických obrazců propojených přímkami spojenými kruhovými náměstími. Ulice označené písmeny jdou abecedně za sebou od východu na západ, ty ze severu na jih pak mají v názvu číslo. Až čas potvrdil, že postavit město doslova na zelené louce vlastně nebyl tak špatný nápad.