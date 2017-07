Pohoří s desítkami ledovců se nazývá Jižní Alpy. Táhne se téměř podél celého novozélandského Jižního ostrova a tvoří přírodní bariéru. Řeky či hory sice mívají pradávné názvy, na Novém Zélandu však kolonizace v 18. a 19. století občas prosadila nová anglická pojmenování. Jižní Alpy dokonce znají datum svých „křtin“. Jméno jim dal anglický mořeplavec James Cook 23. března 1770. Po něm byla pro změnu pojmenována nejvyšší hora tohoto pohoří i celého Nového Zélandu – Mount Cook.

Příroda kolem Mount Cook je protkána horskými říčkami s křišťálově čistou vodou.

FOTO: shutterstock.com

Příroda, která skutečně hraje barvami

Kolem Mount Cook se rozkládá pohádková příroda s panenskými horami pokrytými sněhovou čepičkou, ledovci, ledovcovými jezery a křišťálově čistými řekami. V travinatém porostu kolem nich můžete najít třeba největší pryskyřník na světě Ranunculus lyallii, který roste pouze na Novém Zélandu.

Návštěvník si zde připadá jako v nějakém kresleném filmu – všechny barvy jsou až neuvěřitelně živé a syté. Ani nemusíte vyrážet vysoko do hor, abyste si vychutnali zdejší přírodu. Stačí procházka po rovince kolem blankytně modrého jezera Pukaki. To svou jedinečnou barvu získává díky tzv. ledovcovému mléku, tedy ve vodě rozptýleným jemným částicím hornin, které s sebou ledovec do jezera postupně přináší.

Jezero Pukaki má díky částicím hornin až neskutečně tyrkysovou barvu.

FOTO: shutterstock.com

Vymoženosti civilizace necháte daleko za sebou

Rychlejší pohyb po okolí a poznávání přírodních krás vám umožní kola. Lze si je bez problémů zapůjčit a pak využít řadu tras uzpůsobených pro cyklisty. Kdo touží po klidu a chce poznat tradiční venkovský způsob života, nechť navštíví některou z rodinných farem. Když budete mít štěstí, dostanete se mimo dosah internetu, mobilního signálu nebo televize. Horské masivy lze sledovat také z pohodlí několika bazénů s vodou o teplotě mezi 28 a 39 °C, které byly zbudovány na březích sousedního jezera Tekapo a využívají ekologicky obnovitelné zdroje.

Lavička u jezera Tekapo přímo vybízí k poklidnému lenošení a pozorování nádherné okolní přírody.

FOTO: shutterstock.com

Svou rezervaci tu mají i hvězdy

Díky relativně značné vzdálenosti od měst je celý region prostý světelného znečištění. Kvůli tomu se právě zde nachází nejlepší místo na pozorování noční oblohy na celém Novém Zélandu. V roce 2012 byla oblast prohlášena za mezinárodní rezervaci tmavé oblohy. Pro návštěvníky pořádají místní organizované astronomické výlety do přírody s přenosnými teleskopy.

Mizející ledovec na dosah ruky

Milovníci ledovců si stále ještě mohou užít pohled na Tasmanův ledovec, který je největší na celém Novém Zélandu. Od 90. let 20. století se ovšem kvůli oteplování klimatu rychlým tempem zmenšuje. Nyní dosahuje délky něco přes 20 kilometrů (v polovině 20. století měřil téměř 29 kilometrů). Rozpouštějící se led stéká do Tasmanova jezera. Na jeho hladinu se v malých člunech může vypravit každý. Je neskutečným zážitkem plout pod vysokou stěnou končícího ledovce a téměř se dotýkat po jezeře plujících rozlámaných ker.

Tasmanův ledovec je největší na Novém Zélandu. Kvůli klimatickým vlivům se ale stále rychleji zmenšuje.

FOTO: shutterstock.com