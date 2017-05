Se svými 24 miliony obyvateli je Šanghaj největším čínským městem. Moderní výstavba si podává ruku s tradiční architekturou a turista se tu domluví anglicky, což je v této zemi neobvyklé. Od Pekingu, kde člověka pohltí atmosféra tradiční Číny, se Šanghaj diametrálně liší. Město, které nikdy nespí, se velmi podobá evropským metropolím. Ne nadarmo se říká, že Šanghaj je Paříží východu a New Yorkem Číny.

Při pohledu na noční Šanghaj každý pochopí, proč se tomuto městu přezdívá čínský „New York“.

FOTO: shutterstock.com

Město dvou tváří

Jen v Šanghaji se vám může stát, že se v jednu chvíli procházíte pod mrakodrapy, po pár minutách jízdy přeplněným metrem se ocitnete v městské části, kde převládá francouzská koncese, o pár ulic dál se procházíte v 780 let starém chrámu, který je sevřen a obklopen mrakodrapy, a den završíte v původní šanghajské zástavbě, kde se zastavil čas.

Středověký chrám Jing An stojí přímo v srdci moderní zástavby Šanghaje.

FOTO: shutterstock.com

V téměř každé stanici metra je nákupní centrum. Z letiště vás dopraví vysokorychlostní pozemní dráha Maglev. Vlaky dosahují rychlosti až 400 km/h a vzdálenost mezi letištěm a centrem města, která je 30,5 kilometru, překonají za 7 minut a 20 vteřin. Proto s oblibou říkám, že Šanghaj má dvě zcela odlišné tváře. Tradiční a moderní.

Moderní šanghajské vlaky dosahují rychlosti až 400 km/h. Cestování s nimi je tedy neje pohodlné, ale také velmi rychlé.

FOTO: shutterstock.com

Ztratit se mezi mrakodrapy

Bund a Pudong, dvě nejznámější šanghajské městské části, odděluje řeka Chuang-pu. Ve čtvrti Pudong vyrůstá jeden mrakodrap vedle druhého. Nejnovější Šanghajská věž se pyšní výškou 632 metrů a hned po dubajské chloubě Burj al Khalifa je druhou nejvyšší budovou světa. Další zajímavou a známou stavbou je televizní věž, které se přezdívá Perla Orientu.

Pozůstatky koloniální éry jsou patrné ve čtvrti Bund. Budovy v neoklasickém stylu zde přímo sousedí s moderní zástavbou.

FOTO: shutterstock.com

Naproti tomu Bund je symbolem koloniální éry a především bankovním centrem, jehož budovy byly postaveny v neoklasickém a art deco stylu. Nevynechejte příjemnou procházku po promenádě podél řeky. Nezaměnitelnou atmosféru má toto místo především ve večerních hodinách, kdy se na protějším břehu rozsvítí mrakodrapy hrající všemi barvami. Z minuty na minutu se to všude hemží lidmi s fotoaparáty, kteří lační po zachycení této kýčovité, leč překrásné světelné show.



Noční život plný lákadel

Po setmění začne Šanghaj tepat bujarým nočním životem. V místních barech točí desítky různých piv a vybrat si restauraci, kam zajít na večeři, dá pořádně zabrat, protože by člověk nejraději vyzkoušel snad úplně každou. V ulicích to voní báječným čínským jídlem a všude to žije.

Po setmění se šanghajské ulice rozzáří barvami a noční život se rozproudí. Město nabízí nepřeberné množství restaurací, v nichž může návštěvník ochutnat výtečnou čínskou kuchyni.

FOTO: shutterstock.com

Útěk před ruchem velkoměsta

Pokud v Šanghaji strávíte několik dní, zakrátko oceníte místo, kde je klid, ticho a pohoda. K tomu vám skvěle poslouží zahrada Yuyuán v samém srdci města. Zelená oáza s jezírky, dokonale propracovanými altánky stojícími nad vodní hladinou, bonsajemi a mnoha druhy známých i neznámých rostlin byla vybudována za vlády dynastie Ming. Ne nadarmo je to jedna z nejznámějších šanghajských památek.

Kdo si chce odpočinout od ruchu města, jistě ocení starobylou zahradu Yuyuán. Mnohá jezírka, bonsaje a krásné rostliny přímo vybízejí k relaxaci a odpočinku.

FOTO: shutterstock.com

Tradiční Šanghaj mizí před očima

Pokud chcete vidět část původní šanghajské zástavby, kde se zastavil čas, vydejte se do staré šanghajské čtvrti. Obklopí vás úzké uličky s nízkými domky, ve kterých to čile žije ve dne i v noci. Lidé sedí na obrubnících před domy, prádlo se tu suší na ulici a na záchody se podobně jako v pekingských hutonzích musí ven.

Pohledů jako je tento nabízí Šanghaj čím dál tím méně. Tradiční stará zástavba musí ustoupit nemilosrdným stavebním plánům moderního města.

FOTO: shutterstock.com

Během dne tu probíhají trhy, kde se dá koupit všechno. Od masa povalujícího se celý den venku na stolku, přes ryby, mořské plody, různé druhy rýže, po hromady všemožné zeleniny. Člověk tu absolutně ztratí pojem o čase a je mu malinko úzko, když opustí tuhle úžasnou starou čtvrť, o které ví, že tu za pár let už nebude. Všude kolem se bourá, buduje a místo starých jednopatrových domků se staví vysoké betonové budovy.

Trhy v srdci starého města jsou vyhledávaným cílem turistů. Najdete zde velké množství čerstvých ryb, mořských plodů, ale i ovoce nebo zeleniny a dalších pochutin.

FOTO: shutterstock.com

Jak jsme zmiňovali na začátku, Šanghaj má dvě tváře, a to tradiční a moderní. Můžeme jen hádat, jak dlouho to takto zůstane, proto s návštěvou staré čtvrti neotálejte – poznejte kolorit rušných úzkých uliček dříve, než je zcela pohltí moderní zástavba.