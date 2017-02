Cesta do hlubin Amazonského pralesa a indiánovy duše

Turisté, kteří zavítají do Ekvádoru, by neměli vynechat návštěvu největšího deštného pralesa na naší planetě, jenž zabírá téměř polovinu území této jihoamerické země. Do zeleného ráje mohou vyrazit bez obav – rozhodně to není výlet jen pro dobrodruhy.