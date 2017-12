Oblast nese název podle hlavního města, které bývá označováno jako „ciudad del moro“, tedy maurské město. Almería leží přibližně 2500 km od Prahy, tudíž cesta autem není zrovna optimálním řešením. Naštěstí stačí, když si rozkliknete český vyhledávač zájezdů, a záhy zjistíte, že není problém sehnat letecký zájezd s ubytováním v kvalitním hotelu s praktickým režimem all inclusive. Existují samozřejmě i levnější varianty pro ty, co tráví většinu času v terénu. Dobrou zprávou je, že odlety jsou nejen z Prahy, ale také z Brna a Ostravy.

Nejrušnějším letoviskem je Roquetas de Mar

A jaká letoviska se zde nacházejí? Začněme Roquetas de Mar. Tato původně rybářská vesnička se během posledních několika let proměnila ve vyhledávané rekreační středisko. Návštěvníci se v něm mohou kochat množstvím pamětihodností, mezi něž se řadí hrad Castillo de Santa Ana, kostel Iglesia Parroquial Nuestra Señora del Rosario, chrám Templo del Siglo XVIII či divadlo Teatro Auditorio. Hlavní tahák pro běžné dovolenkáře ovšem představují písčité, velmi čisté pláže s pozvolným vstupem do moře. Ten ocení zejména rodiny s dětmi, senioři a jedinci se sníženou schopností pohybu. O restaurace, obchůdky, bary a diskotéky tu není nouze, k dispozici je i vodní park Mariopark s tobogany a bazény, k návštěvě zve obří akvárium.

Středisko Roquetas de Mar s dlouhou písčitou pláží se zavděčí téměř každému.

FOTO: Shutterstock

Přibližně 9 km od Roquetas de Mar se rozprostírá menší letovisko Aguadulce s dlouhou písčitou pláží a příjemnou přímořskou promenádou. Je zde i přístav, v němž to žije hlavně v letních měsících. Do centra města Almería je to pouhých 11 km. Na opačnou stranu od Roquetas de Mar, zhruba 25 km, leží Almerimar. Sem s oblibou míří nejen turisté, ale rovněž golfisté. Důvodem je hřiště s 27 jamkami. Nechybí několik obchodů, barů a restaurací, dále přístav pro sportovní lodě a promenáda linoucí se podél pobřeží. Nudistickým rájem je letovisko Vera Playa, rozkládající se 93 km od města Almería směrem na severozápad. O 20 km níž leží středisko Mojácar, kde tráví volné dny zpravidla rodiče s dětmi.

Holdujete golfu? V tom případě zvolte letovisko Almerimar s tímto nádherným hřištěm.

FOTO: Shutterstock

Přírodní park svádí k výletu

Ty, které nebaví trávit dovolenou neustále na jednom místě, určitě zajímá, kam by se mohli vypravit na výlet. Možností je spousta, jednou z nich je již zmíněné město Almería. Zdejší dominantou je pevnost Alcazaba, skýtající jedinečný výhled na arabskou čtvrť. Cca 45 km od Almeríe se rozprostírá přírodní park Cabo de Gata-Níjar, který je od roku 1997 biosférickou rezervací pod patronací organizace UNESCO. Kromě pěší túry si tady můžete dopřát i pobyt na romantické pláži nazvané Playa de Mónsul. Milovníci podmořského života v této oblasti obdivují rozsáhlé korálové útesy.

Zavítáte-li do města Almería, pokocháte se pohledem na majestátní maurskou pevnost Alcazaba.

FOTO: Shutterstock

Budete-li přebývat v letovisku Mojácar či Vera Playa, rozhodně neprohloupíte, když se vydáte do městečka San Juan de los Terreros, kde najdete vše potřebné. Obchůdky, restaurace, kavárny, atraktivní pláže, ale také památky (např. zámek z roku 1764) i přírodní unikáty (ostrůvky vulkanického původu). Mimochodem – tři kilometry odsud začíná Murcijský region, což je námět na další článek...

Přímořské městečko San Juan de los Terreros vypadá hezky ve dne i v noci.

FOTO: Shutterstock