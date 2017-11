Vzhledem k tomu, že jízda autem z Prahy trvá – bez přestávek – zhruba 13 hodin, respektive obnáší cca 1160 kilometrů, vyplatí se v Les Orres strávit minimálně týden. Ceny ubytování v tří až čtyřhvězdičkových rezidencích se pohybují v rozmezí od pěti do devíti tisíc korun za sedm nocí, zpravidla bez stravy. Co se letiště týče – nejbližší francouzské je u Grenoblu (183 km po silnici), další v Marseille, hlavním městě celého regionu (222 km). Odsud jezdí shuttle bus, ale pouze v sobotu.

Areál je uměle zasněžován, tudíž si svůj pobyt můžete bez obav naplánovat dlouho předem.

FOTO: Shutterstock

Dovádět na sněhu lze až do půlky dubna

Středisko Les Orres leží v okouzlující krajině poblíž národního parku Écrins, nad přehradní nádrží Serre Ponçon. Přestože se řadí spíše mezi menší skiareály, nabízí 88 kilometrů výborně upravených sjezdovek, převážně červených. Snowpark zahrnuje taktéž slopestylovou a boardercrossovou zónu, zatímco na běžkaře čeká 40 km bílé stopy. Mnohým jedincům, kteří nelyžují, se nejspíš zavděčí bobová dráha, jiní dají přednost výpravě na sněžnicích.

V Les Orres nadšeně spalují kalorie i snowboardisté, sáňkaři či běžkaři.

FOTO: Shutterstock

Místní sjezdovky nejsou nikdy přelidněné, navíc jsou bez problémů sjízdné i v případě horšího počasí. Dvě třetiny Les Orres totiž před nepříznivými povětrnostními vlivy chrání les. Poněvadž je areál z osmdesáti procent uměle zasněžován, lyžovat zde lze od poloviny prosince až do poloviny dubna. Převýšení 1170 metrů zaručuje jedinečné sportovní zážitky, blízkost parku Écrins zase pohádková panoramata. Les Orres je unikátní v tom, že návštěvníci mohou v celém středisku využívat wi-fi zdarma.

Poměr ceny a kvality většině Čechů vyhovuje

A na kolik vyjdou permanentky neboli skipasy? Děti ve věku od pěti do jedenácti let jsou logicky ve výhodě, jednodenní skipas stojí 29,50 eur, víkendový 52 eur a šestidenní 149 eur. Jedinci od 12 do 74 let zaplatí 35,50 eur za jeden den, 62,50 eur za víkend a 184,50 eur za 6 dní. Variant je však víc – zakoupit si lze mimo jiné i tříhodinový, sedmidenní nebo celosezónní skipas, a to buď předem na internetu, anebo až přímo na místě.

FOTO: Shutterstock

Les Orres samozřejmě není jediným střediskem v departementu Hautes-Alpes (Vysoké Alpy). Upřednostnit můžete kupříkladu Risoul, Vars, Serre Chevalier, Orcieres, Puy-Saint-Vincent či Superdévoluy. Velmi dobrý poměr ceny a kvality panuje v podstatě všude, tudíž se sem nejen Češi rádi vracejí.

Ubytování ve vesničce Les Orres má velmi dobrou úroveň a přitom není předražené.

FOTO: Shutterstock

Průměrná nadmořská výška celé oblasti, která na východě sousedí s italským regionem Piemont, činí 1665 metrů, nejvyšší vrchol měří 4101 m. Turistický ruch je v Hautes-Alpes jedním z nejdůležitějších zdrojů obživy. V zimním období závisí z velké části na lyžování, v létě především na konání cyklistického etapového závodu Tour de France, jenž v červenci křižuje zdejší vysokohorské průsmyky. Významnější, avšak nepříliš velká města tu najdeme pouze tři – Gap, Briançon a Embrun.