Chloubou jižní Itálie je několik úchvatných měst vystavěných na skále, mezi ně se řadí také Tropea. Ta kromě fotografů přitahuje turisty z různých koutů světa, a to zejména v období od začátku června do konce září. Jedinečná architektura, čisté ovzduší, hezká příroda, výborná gastronomie, věhlasné víno, absence teroristických útoků a především čtyři kilometry písčitých pláží – to jsou hlavní důvody, proč jet právě sem.

Bavit se tady můžete až do rána



Městečko s pestrou minulostí okouzlí rovněž milovníky památek. Obdiv si zaslouží středověké kostely, majestátní vily i měšťanské domy. K nejčastěji fotografovaným a současně nepřehlédnutelným budovám, jimž nelze upřít architektonickou originalitu a historickou hodnotu, patří kostel na skalnatém útesu – Santuario di Santa Maria dell’Isola. Podstatně starší jsou ruiny řeckých a římských staveb, rozeseté v širokém okolí.

Jednou z nejproslulejších památek je kostel sv. Marie (Santuario di Santa Maria dell’Isola).

FOTO: Shutterstock

Nudit se tu nebudou ani jedinci, kteří dávají přednost zábavě a flirtování. Tropea totiž oplývá bary a nočními podniky, v některých se lze veselit až do ranních hodin. Navíc se tu v průběhu roku koná několik hudebních festivalů, příjemným bonusem jsou gastronomické slavnosti. Mimochodem – není žádným tajemstvím, že Itálie v kulinářské oblasti výrazně vyniká. Vyhlášenými zdejšími specialitami jsou ’nduja (pikantní salám z vepřového masa), cipolla rossa di Tropea (červená, chuťově unikátní cibule) a pecorino del Monte Poro (ovčí sýr). Neméně proslulý je bylinkový likér Vecchio Amaro del Capo.

Obyvatelům často nerozumějí ani ostatní Italové

Jste-li fanoušky mezinárodní vokální skupiny Il Divo, pak asi víte, že svůj videoklip k písni Mama natočila právě ve městě Tropea. To před časem získalo cenu ekologické organizace Legambiente, řadí se totiž mezi nejlépe hodnocené oblasti, co se stavu životního prostředí týče. Místní pláž pravidelně figuruje v první dvacítce těch nejlepších na evropském kontinentu. Pokud ovládáte italštinu, neznamená to, že máte vyhráno. Obyvatelé Tropey mají vlastní dialekt, jemuž je velmi těžké porozumět.

Během dovolené samozřejmě můžete vyrazit na zajímavý výlet.

Pláže se svažují do moře velmi pozvolna, tudíž jsou ideální i pro děti a jedince se sníženými pohybovými schopnostmi.

FOTO: Shutterstock

Pěší turisté nejspíš zamíří do národního parku Aspromonte, plného náhorních plošin a bukových a jedlových lesů. Spatřit tu můžete například sokoly a jestřáby. Největší – a snadno dostupnou – atrakcí jsou ovšem lodní výlety. Cílem zpravidla bývají Liparské ostrovy, především ostrůvek Stromboli se stále aktivní stejnojmennou sopkou. Z bezpečného a strategického místa budete sledovat, jak láva stéká po prudkém svahu přímo do moře. Erupce se opakují zhruba každých 20 minut, tudíž na tuto jedinečnou podívanou nemusíte čekat půl dne.

Větší klid nabízí Parghelia nebo Capo Vaticano



Máte pocit, že Tropea je na vás až příliš rušná a že vám bude bohatě stačit, když se sem vydáte pouze na půldenní, maximálně jednodenní návštěvu? V tom případě neprohloupíte, když se ubytujete v některém z okolních – menších a klidnějších – letovisek. Jen tři kilometry směrem na východ se rozprostírá vesnička Parghelia se starobylou atmosférou a nádhernými písčitými plážemi s pozvolným vstupem do moře. Nejoblíbenější jsou La Grazia, Vardano a Michelino.

V Kalábrii najdete i klidnější lokality. Mezi ně se řadí i letovisko Parghelia a pláž Michelino.

FOTO: Shutterstock

Naopak směrem na západ od města Tropea, necelých 13 km, leží letovisko Capo Vaticano. To charakterizují specifické majáky, které se zde dříve stavěly v rámci ochrany proti nájezdům pirátů. Turisté sem zatím houfně nejezdí, tudíž se jedná o jednu z přírodně nejzachovalejších oblastí Itálie. Rostou tady olivové i borovicové háje. Pakliže jste dosud měli šanci poznat pouze komerční zóny na severu země, zdejší tradiční styl života vás doslova uchvátí. O atraktivní a přinejmenším poloprázdné pláže není nouze ani v těchto končinách.

Introverti a milovníci nedotčené přírody zřejmě upřednostní městečko Capo Vaticano.

FOTO: Shutterstock

V dostupné vzdálenosti od Tropey – a od letiště v Lamezia Terme – se nalézají další letoviska, Ricadi, Briatico, Zambrone, Domenica di Ricadi a Nicotera Marina, ale o těch se rozepíšeme někdy příště...