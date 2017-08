Zmínku si rovněž zaslouží o dvě stě let starší křížová chodba Chiostro del Paradiso, klášter obklopený překrásnými zahradami, Fontana del Popolo na náměstí Piazza del Duomo, promenáda Lungomare dei Cavalieri a nedaleké historické mlýny v rokli Valle dei Mulini, kde se místo mouky vyráběl papír a dnes je v nich jeho muzeum.

Hora Monte Cerreto láká pěší turisty

Starobylé stavby pocházejí z éry mocné námořní republiky Marinara di Amalfi, kdy zde žilo 70 tisíc obyvatel, kvetl tu obchod s obilím i otroky. Nakonec ji zpustošili nájezdníci z toskánské Pisy, nepomohla ani výhodná poloha na úpatí hory Monte Cerreto. Ta mimochodem svádí k túrám. I když má město jen jednu malou pláž, na obě strany se táhne 40 km dlouhé Amalfitanské pobřeží, pro nevšední krásu zařazené na seznam UNESCO. Na něm se nacházejí desítky pláží. Ideální čas pro návštěvu této lokality je září, to sem hodně jezdí místní a kvůli nim se dost snižují ceny; italské děti totiž mají prázdniny až do 1. října.

Místní katedrálu touží navštívit drtivá většina turistů.

FOTO: Shutterstock

Kromě koupání v moři si přijdou na své pěší výletníci, a to díky toulkám místy nedotčenou přírodou. Nejnavštěvovanější je stezka nad pobřežím – Sentiero degli Dei neboli Cesta bohů. Není fyzicky náročná, zabere tak dvě hodiny a celou dobu lze dosyta obdivovat krajinu nad mořem, dýchat vzduch provoněný citroníky či se kochat pohledem na pestrobarevné květiny. Co by pověstným kamenem dohodil (asi 2 km) je další nádherné město Aranti, o něco dál pak Positano, v kopci, odkud se všechny úzké uličky sbíhají dolů na výstavní pláž Marina Grande.

Amalfitanské pobřeží začíná u Sorrentského poloostrova a táhne se až k městu Salernu.

FOTO: Shutterstock

Hvězdy se sem rády vracely

Za návštěvu ale stojí i další, kde není tolik lidí a jsou pár minut od sebe – Fornillo, Fiumicello, Arienzo. Přímořské letovisko Minori a jeho pobřeží si za vhodné místo k odpočinku vybírali už Římané, což ukázalo nalezení rozsáhlého archeologického komplexu Villa Romana z prvního století. Další, Maiori, se chlubí kilometr dlouhou pláží se skalním komplexem Santa Maria de Olearia i tím, že si ho oblíbil známý režisér Roberto Rossellini. Ten zde a v okolí natočil scény hned do několika svých filmů.

Středověkou věž u města Maiori lze obdivovat i ze sousední pláže.

FOTO: Shutterstock

Ves Ravello přilákala ve stáří filmovou hvězdu Gretu Garbo, které se v ní chtěla usadit. Bohužel ji, vyhlášenou samotářku, brzy objevili a vyštvali paparazziové. Nebyla jedinou celebritou, dovolenou tu trávila Jacqueline Kennedyová Onassisová, Tennessee Williams, v roce 1953 zde vznikla komedie Poraž ďábla, v níž si zahráli Humphrey Bogart a krásná Gina Lollobrigida. Villu Rufolo si zase oblíbil hudební skladatel Richard Wagner (pracoval v ní na části opery Parsifal) či spisovatel David Herbert Lawrence, ten tu sepsal známý román Milenec lady Chatterleyové.

V Ravellu nezapomeňte zavítat do zahrad Villy Rufolo, skýtajících úžasný výhled.

FOTO: Shutterstock

K výletu svádějí jeskyně i Vesuv

V této oblasti lze podniknout celou řadu zajímavých jednodenních výletů, třeba navštívit lodí mořské jeskyně Grotta Sulfurea a Grotta Pandora. Druhá jmenovaná určitě zaujme barevnou kombinací krápníků se smaragdově zelenou vodou. A nesmíme zapomenout, že jen o kousek dál (asi 68 km) leží sopka Vesuv, nejaktivnější v Evropě. A zhruba dvacet kilometrů před ní najdeme její mohutnou erupcí kdysi zasypané slavné antické město Pompeje. Takové nabídce asi málokdo odolá…