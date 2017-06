Pokud jste už měli možnost strávit dovolenou na tomto ostrově, nalézajícím se ve východní části Egejského moře, nejspíš dobře víte, o čem bude řeč. Jestliže dosud váháte, třeba vás následující řádky inspirují, anebo naopak odradí a přesměrují například do Egypta, Tuniska, Turecka, Bulharska, Maroka či Itálie. Co se týče fotografií – místo vyretušovaných reklamních snímků jsem pro větší autenticitu vybral několik úlovků ze svého tabletu. Jaký je tedy ostrov Samos doopravdy?

Vaše peněženka tady příliš nezhubne

Ti, co milují Ibizu a jí podobné lokality, kde panuje velmi rušný noční život končící v ranních či dopoledních hodinách a kde přes den jen stěží najdete klidný kout, se na Samosu budou nejspíš nudit. Nikoli proto, že by večer nebylo kam zajít, ale rozhodně nečekejte, že se zde lepí jedna diskotéka na druhou. Pobavit se můžete ve vesměs menších podnicích se zahrádkou, kde si lze zakřepčit buď na reprodukovanou muziku, anebo během živé produkce. O velkých klubech s populárními diskžokeji a drogovými dealery si tu ovšem můžete nechat leda zdát. A to je dobře – Samos totiž oplývá zcela jinými kvalitami. Kromě těch, které jsem zmínil v úvodu a které se týkají většiny dostupných řeckých ostrovů, jsou to velmi příznivé ceny. A to nejen zájezdů, ale také výrobků v obchodech a nápojů a jídel v kavárnách a tavernách. Najdou se samozřejmě i dražší podniky, ale obecně se dá říci, že zde „finančně nevykrvácíte“.

V nabídce fakultativních výletů figuruje i lodní výlet. Během něj navštívíte taktéž tuto malebnou písčitou pláž.

FOTO: Richard Sacher

Pakliže nemáte příliš volného času, čtyřdenní lastminutový zájezd včetně letenky, vkusného ubytování a snídaně seženete za sedm až osm tisíc, v některých případech se jedná dokonce o polopenzi! Výhodné jsou rovněž osmidenní zájezdy s režimem all inclusive, kdy lze na hotelu jíst a pít od rána až do noci, což ocení zejména rodiny s dětmi a všichni jedinci, kteří se během dovolené nechtějí zabývat tím, kam půjdou na oběd či večeři.

Na plážích se můžete kochat horami

Hotely na Samosu jsou zpravidla menší, spatříte zde však i pár resortů skládajících se z vícero budov citlivě rozmístěných v zahradě plné stromů, keřů a palem. Výškové budovy naštěstí ostrov nehyzdí, většina staveb má v průměru jedno až tři patra. V areálu ubytovacích zařízení obvykle nechybí venkovní bazén s lehátky a slunečníky a také bar. Wi-fi bývá k dispozici zdarma na recepci i v ostatních prostorách. Na pokojích často naleznete miniledničku, v lepším případě vybavený kuchyňský koutek. Pláže jsou písčité, oblázkové nebo písčito-oblázkové a v drtivé většině případů jsou od pokoje vzdáleny maximálně 150 metrů.

Ubytovat se můžete zejména v menších vilách a hotelích. Na dvacetipatrové kolosy tu nenarazíte.

FOTO: Richard Sacher

Okolní scenérie tvoří nejen bujná vegetace, ale nezřídka i hory, Samos se totiž řadí mezi nejzelenější a nejhornatější ostrovy Egejského moře. K nejznámějším letoviskům patří Votsalakia – Kampos, Karlovassi, Kokkari a Mykali. Chcete-li kromě hotelu a pláže poznat i několik zajímavých míst, nabízí se například Eupalinův tunel, chrám Héraion či Pythagorovy jeskyně nedaleko vesnice Marathokampos. Mimochodem Pythagoras se narodil někdy okolo roku 570 př. n. l. právě na Samosu.

S legendárním matematikem souvisí téměř vše



Podle tohoto slavného filozofa, matematika, astronoma a kněze se jmenuje rovněž Pythagorion v jihovýchodní části ostrova Samos. Toto městečko zaujme především pěkným přístavem s kavárničkami, tavernami a sochou Pythagora. Milovníci historie mohou zavítat do archeologického muzea anebo k pozůstatkům hradu Lykourgos Logothetis, který se tyčí nad městem. Stavba, jež je symbolem boje proti Turkům a jež byla pojmenována podle tehdejšího vůdce (1772–1850), pochází z první poloviny 19. století. Z tohoto původně 400 metrů dlouhého hradu se dochovala pouze obranná věž.

Ruiny hradu Lykourgos Logothetis úžasně kontrastují s okolním mořem.

FOTO: Richard Sacher

Poblíž zříceniny se nalézají pozůstatky starobylého chrámu se zbytky sloupů a nízkými obvodovými zdm,i naznačujícími půdorys stavby... A jelikož Samos není nikterak obrovský (z východu na západ se dostanete autem za dvě hodiny), určitě nevynechejte prohlídku hlavního města. To nese stejný název jako celý ostrov, z Pythagorionu je to sem kousek – cca 20 minut jízdy. Zdejší přístav je mnohem větší, centrum města tvoří Pythagorovo náměstí se lví sochou uprostřed. A jaký suvenýr si ze Samosu přivezete? Pythagorův hrnek, přírodní kosmetiku z oliv a vyhlášené víno.

Stejně jako hlavní město Samos i Pythagorion se pyšní hezkým přístavem.

FOTO: Richard Sacher