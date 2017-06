Dříve než vám popíšeme přednosti a slabiny této provincie, rozprostírající se přibližně 50 km od mezinárodního letiště v Antalyi, je třeba podotknout, že jsme v turistických zónách Turecka strávili osm dní a volně se pohybovali nejen v areálu hotelů, kde jsme byli ubytováni. Za celou dobu jsme nenarazili na jediný náznak násilí, nebo dokonce na projev terorismu. Naopak – jednou nás na silnici namátkově zastavila policie, aby se přesvědčila o tom, že spolu s námi v autobuse nejede celostátně, případně mezinárodně hledaná osoba. Po několika minutách jsme opět pokračovali v jízdě s dobrým pocitem, že i navzdory klidu a míru v námi navštívených oblastech někdo dohlíží na bezpečnost. Aby naše dnešní reportáž nebyla příliš dlouhá, soustředíme se v ní pouze na zmíněný Kemer, respektive na jeho část. Pro větší autentičnost jsme se rozhodli doplnit ji nikoliv o „vyšperkované“, pět let staré fotky z fotoagentur, ale o aktuální, nevyumělkované snímky z našich mobilů...

Když vás omrzí pobyt na hotelové pláži, můžete vyrazit na výlet do okolní přírody.

FOTO: Richard Sacher

Okolní hory skýtají úžasnou podívanou



V Kemeru, který sestává ze stejnojmenného města, čtyř obcí a čtyř vesnic, jsme pobyli téměř dva dny. Neubytovali jsme se však přímo v centru, ale v zelení „zaplavené“ hotelové zóně v obci Beldibi, rozprostírající se přibližně 13 km směrem na sever. Po několika hodinách jsme pochopili, že tato poklidná lokalita má dvě hlavní přednosti – moře a hory. Ty vytvářejí nádhernou scenérii, místy dokonce nabydete dojmu, že se nalézáte v Kostarice. Zvláště když se vám do zorného úhlu „připletou“ vzrostlé palmy... Naším útočištěm se stal pětihvězdičkový hotel, obklopený stromy, keři a květinami, ale také plný rodičů s dětmi. Právě jim je oblast Kemeru určena především. A společně s nimi všem těm, kteří nevyhledávají rušný noční život, luxusní podniky a přelidněnou promenádu, a současně jim nevadí přítomnost všech generací v jednom ubytovacím zařízení.

Tohle není rezort v Kostarice, ale jeden z rodinných hotelů v oblasti Kemeru.

FOTO: Richard Sacher

Během dovolené si osvěžíte znalost ruštiny



Cestovní ruch se v Kemeru rozvinul až po roce 1980, do té doby drtivá většina cizinců ani ve snu netušila, že se sem někdy rozjede na dovolenou. Konkrétně obec Beldibi je plná kontrastů. Najdete zde řadu atraktivních hotelů, které nabízejí skvělé služby včetně animací pro děti i dospělé a pyšní se udržovanými venkovními i vnitřními prostory, ale také spoustu nevyužitých pozemků, na nichž se doslova zastavil čas. Nechybějí zde ani obchůdky s levným, často až kýčovitým oblečením (trička, džíny, kožené a kožešinové výrobky), kufry, kosmetikou či suvenýry. Nelze si nevšimnout všudypřítomných nápisů v azbuce. To proto, že většina turistů sem přilétá z největšího státu světa. Ruštinu uslyšíte prakticky všude – v hotelové restauraci, na baru, na pláži i ve wellnessu. Nejen v Kemeru a jeho okolí, ale de facto na celém jižním pobřeží Turecka stojí fůra ruských hotelů, které poznáte už zdálky. Naopak je tu i mnoho vkusných německých rezortů, jež upřednostňují ti, jejichž smýšlení a vkus inklinují spíše k Západu. Některé hotely dokonce Rusy ani Ukrajince neubytovávají, v jiných jich potkáte minimum.

Turecko po ránu a bez retuše. Pokud vyrazíte do Beldibi, tohle vás tam čeká.

FOTO: Richard Sacher

Alkohol tady pijí jenom turisté



Je záhodno letět v létě 2017 do Turecka na dovolenou? Naše květnová návštěva spojená i s procházkami nočními ulicemi nás ujistila v tom, že momentálně není třeba mít strach vydat se do těchto končin. Turci turisty potřebují a podle toho se i chovají. A jaké jsou hlavní důvody, proč sem, konkrétně do oblasti Kemeru, zavítat? Ve většině zdejších hotelových komplexů skvěle vaří. Na své si přijdou především milovníci kuřecího a rybího masa, rýže, místních sladkostí a čerstvé zeleniny. Máte-li raději hranolky a mastnější pokrmy, také si budete libovat. Jestliže si zaplatíte pobyt s režimem all inclusive, můžete od rána až do noci popíjet nejrůznější nealkoholické a alkoholické nápoje včetně poměrně chutného a osvěžujícího piva. Mimochodem – místní obyvatelé alkohol nepijí, takže pokud náhodou narazíte na podnapilou osobu, rozhodně se nebude jednat o Turka...

Málo frekventovaná a přehledná silnice lemující hotelovou zónu.

FOTO: Richard Sacher

Letošní sezóna je cenově velmi výhodná



Pokoje obecně jsou vesměs velmi hezké a útulné, každý den pečlivě uklizené, čisté ručníky jsou samozřejmostí. Spousta zeleně v Beldibi má však občas i opačný efekt, kdy některé pokoje ve vilkách „trpí“ sníženým přísunem denního světla, což však v hlavní sezóně, kdy na slunci panují vysoké teploty, není na škodu. Pláže jsou zde písčito-oblázkové, do moře lze vstoupit buď přímo, anebo po schodech vedoucích z mola rovnou do hlubší vody. Ceny zájezdů jsou letos podstatně příznivější než v uplynulých letech. Oblast Kemeru včetně Beldibi je ideální pro rodiny, mládeži a extrovertům středního věku se zavděčí spíše jiná, často ještě více cenově výhodnější letoviska v Turecku. Ta vám ale přiblížíme v některé z příštích fotoreportáží...