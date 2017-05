Vyjmenovat všechna místa, která stojí za návštěvu, a zároveň je popsat, by nám trvalo několik dní, a tak se tentokrát soustředíme jen na čtyři z nich. Začněme ostrovem Korfu, který se pyšní přezdívkou „zelená perla Jónského moře“. Přibližně v jeho středu, 10 km od hlavního města, stojí neoklasicistní palác Achilleion (nebo také Achillion), který v roce 1890 postavili italští architekti Rafael Kavit a Antonio Landi. Kromě samotné stavby, z níž je úžasný výhled do blízkého i dalekého okolí, zaujmou obrazy, zrcadla, stylový nábytek a především sochy, jež jsou rozmístěny nejen v interiéru, ale také na nádvoří a v nádherné terasovité zahradě. Většinu návštěvníků sem láká skutečnost, že se jednalo o letní zámeček rakouské císařovny Alžběty Bavorské, přezdívané Sissi.

Budova, v níž trávila svůj volný čas rakouská císařovna Alžběta Bavorská.

FOTO: CK Blue Style

Na ostrově Korfu pobývala mimo jiné i kvůli svému zdravotnímu stavu. Místní přímořské klima jí doslova svědčilo. Strávila zde necelých osm let, do roku 1898, kdy ji cestou do ženevského přístavu probodl pilníkem italský anarchista Luigi Lucheni… Mimochodem – objekt byl pojmenován podle antického hrdiny Achillea, neboť Sissi byla velkou obdivovatelkou a milovnicí starořecké kultury a vzdělanosti.

Kláštery vás ohromí freskami i umístěním

Jestliže dáte přednost zájezdu na řeckou pevninu, konkrétně na Chalkidiki, byla by věčná škoda nevidět na vlastní oči byzantské kláštery Meteora. Poblíž městečka Kalambaka v kraji Thesálie stojí na vrcholcích bizarních skal několik komplexů, z nichž pět je dodnes obydleno. A jak vlastně vznikly? Lokalita, která vás naprosto okouzlí svojí mystickou atmosférou, byla od 11. století osidlována poustevníky a mnichy. O několik staletí později zde začali stavět první kláštery, postupně jich tu vyrostlo více než dvacet. Úplně první byl založen v roce 1356 – na skále ve výšce 534 metrů. Říkalo se mu Meteoro (Vznášející se). Název se pak v množném čísle používal i pro další kláštery, z nichž většina vznikla v 15. a 16. století.

Byzantské kláštery Meteora můžete obdivovat během dovolené na řecké pevnině.

FOTO: Shutterstock

Postavit je bylo extrémně náročné, materiál i nářadí museli mniši vynášet na zádech. Až mnohem později tady byla zbudována schodiště a kamenné žebříky, jež usnadňovaly přístup na vrchol. Časem začali mniši odcházet a přesunuli se na Athos (jeden z „prstů” poloostrova Chalkidiki). Rozhodnete-li se navštívit některý z klášterů, jež jsou zařízeny vyřezávaným nábytkem a vyzdobeny freskami a ikonami, je třeba se vhodně obléct. Tílka, výstřihy či krátké kalhoty jsou nežádoucí!

Jezerní sluj nabízí hru světel i netopýry

Zatím nepříliš „okoukanou“ destinací je Kefalonie, největší z Jónských ostrovů a zároveň šestý největší ostrov patřící Řecku. Cestovní kanceláře sem dlouho pořádaly pouze jednodenní výlety, ani dnes není Kefalonie zastavěna stovkami hotelů. Kromě pláže Xi se sytě červeným pískem, který dokonale kontrastuje s bílými skalami, je místním hitem několik unikátních jeskyní. Těm vévodí jezerní sluj Melissani. V minulosti byla místem konání posvátného kultu, údajně v ní kdysi žily nymfy.

Letecký pohled na jeskyni Melissani, jejíž návštěvu byste si neměli nechat ujít v rámci pobytu na ostrově Kefalonie.

FOTO: Shutterstock

Legenda praví, že krásná nymfa Melissani se zamilovala do vládce ostrova a vyznala mu svou lásku. Pán se ale po čase její láskou nasytil a odmítl ji. Citově zraněná nymfa Melissani se tehdy ze zoufalství vrhla do jezera a utonula... Vy se můžete projet po jeskyni ve člunu. Místní veslaři znají pár českých slovíček a jejich bárky zamíří až do útrob sluje. Nejdříve vám učaruje kouzlo prosvětlené vstupní části, kam se dírou ve stropě dostávají sluneční paprsky. Přes úzký průplav přeplujete do tmavé části. Tam na stropě visí netopýři a sem tam vzlétne holub. Současně se trochu zchladíte, teplota v jeskyni se totiž pohybuje mezi 16 až 18 stupni Celsia.

Ostrov Ithaka láká na Odyssea i rovani



Pobyt na Kefalonii si můžete zpříjemnit návštěvou sousedního ostrova Ithaka, který byl podle Homéra sídlem dávného krále Odyssea. Nemusíte tam jezdit sólově, ale objednat si fakultativní celodenní výlet. Z malebného přístavu městečka Sami se trajektem přesunete na ostrov Ithaka, konkrétně na místo zvané Pisaeto. Poté se vydáte do hlavního města Vathy, jehož součástí je i přístav.

Výlet na ostrov Ithaka nadchne každého, kdo miluje přírodu, pohodu a řecké tradice.

FOTO: Shutterstock

Ke zdejším zajímavostem patří socha Odyssea či archeologické muzeum. Následně se rozjedete i do dalších částí Ithaky. Navštívíte nádherné pláže či tradiční vesničky Kioni a Stavros, kde ochutnáte místní medovou sladkost rovani. Přeplněná turistická letoviska na ostrově nenajdete, jen malé rodinné penziony s tradiční gastronomií, všude panuje pohodová řecká atmosféra.