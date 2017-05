Cesta do Brna často trvá déle

Z České republiky to není daleko – nastoupíte do letadla a za 150 minut jste v cíli. Zabere vám to přesně tolik času, jako když v Praze nasednete do autobusu a vydáte se do Brna. Tedy za předpokladu, že vás na dálnici D1 nezdrží hromadná autohavárie nebo zácpy způsobené opravami vozovky. A to se vám poštěstí opravdu jen málokdy, na Mallorku se zkrátka obvykle dostanete rychleji než z Prahy do jihomoravské metropole… O přednostech proslulého baleárského ostrova jsme se rozepsali před několika týdny, nyní si pojďme představit pět obdivuhodných budov, na které narazíte, když se budete procházet po městě Palma de Mallorca.

Katedrála La Seu vznikala několik staletí

Tou nejznámější, nejvýraznější a nejčastěji fotografovanou je gotická katedrála Panny Marie, nazývaná rovněž La Seu. Zvenčí působí tak trochu jako nedobytná pevnost a její vznik je spjat se zajímavou historkou. Aragonský král Jakub I. Dobyvatel se rozhodl zbavit Mallorku nadvlády Arabů a vrátit ji zpět mezi křesťanská území. V roce 1229 ho čekala velká bitva, a když se blížil se svým loďstvem ke břehům ostrova, zastihla ho velká bouře. Učinil slib, že když z ní vyvázne a současně vyhraje bitvu, postaví dóm na počest Panny Marie. To se také stalo a v roce 1230 byl na ruinách arabské mešity položen základní kámen budoucí katedrály. Ta byla ovšem dokončena až v roce 1601. O 450 let později se během zemětřesení zřítila její západní část, která byla obnovena při velké rekonstrukci v letech 1904 až 1914. La Seu má tři brány a je postavena z pískovce zlatohnědé barvy.

Katedrála Panny Marie neboli La Seu je díky svému umístění a rozměrům 121 x 55 metrů nepřehlédnutelná.

FOTO: Shutterstock

Palác Almudaina hlídá bronzový anděl

V těsném sousedství katedrály stojí palác Almudaina, jedna z mála dochovaných maurských staveb na Mallorce. Původní sídlo maurských vezírů se později stalo rezidenčním palácem mallorských panovníků, následně sídlem guvernéra a ve finále administrativní budovou Baleárského vojenského velitelství. Stavba má obdélníkový půdorys a je obklopena čtyřmi věžemi, na jedné z nich drží pomyslnou stráž bronzový anděl. Na nádvoří stojí kaple sv. Anny s románskou bránou z červeného mramoru. V současnosti se v paláci Almudaina nalézá historické muzeum, venku se lze kochat pohledem na mohutné kanóny. Pokud zrovna není na ostrově král Filip VI., je zrekonstruované jižní křídlo přístupné veřejnosti. Rozhodně si nenechte ujít úchvatný trůnní sál!

Palác Almudaina původně patřil maurským vezírům.

FOTO: Shutterstock

Hrad Bellver má temnou minulost

Na 112 metrů vysokém pahorku za městem Palma de Mallorca stojí gotický hrad z počátku 14. století, Castillo de Bellver. Jeho realizaci plánoval již Jakub I., ten se však dokončení nedožil – hrad byl zcela dostavěn až za vlády jeho syna Jakuba ll. Objekt zaujme na první pohled, je totiž velmi pěknou ukázkou středověké pevnostní stavby kruhového tvaru. Má tři věže a několik střílen. Čtvrtá a nejvyšší věž, Torre de l’Homenatge, stojí samostatně. Tyčí se vysoko nad rovnou střechou a je s ní spojena úzkým můstkem. Uprostřed dvoupatrového hradního paláce se rozprostírá krásné kruhové nádvoří, lemované arkádovými oblouky. V přízemí jsou po obvodu zdí umístěny antické sochy. Nalézá se zde i muzeum zaměřené na historii hlavního města. Do roku 1349 Bellver sloužil jako královská rezidence, později jako vězení. V jeho útrobách paradoxně skončili i příslušníci královského rodu, jejichž předci nechali hrad postavit. Byla tu uvězněna například vdova po králi Jakubovi lll. a její synové. Jako mučírna sloužila podzemní místnost s otvorem ve stropě, která byla původně určena ke shromažďování vody odtékající ze střechy. Vězení, někdy nazývané La Olla, fungovalo na hradě až do roku 1915. Jen tak mimochodem – z horní terasy Bellveru je nádherný výhled na město a zátoku.

Hrad Bellver okamžitě zaujme svým netypickým tvarem

FOTO: Shutterstock

Muzeum Pueblo Espanol fascinuje originalitou

Milovníky španělské architektury zaujme i muzeum Pueblo Espanol v západní části města. Existuje již 50 let, jeho autorem je architekt Fernando Chueca Goitia. Nejedná se o jednu stavbu, ale hned o několik desítek. Muzeum pod širým nebem je totiž koncipováno jako středověké opevněné město, v němž se na ploše 24 000 m2 nacházejí vesměs zmenšené reprodukce slavných budov, náměstí a ulic, jež charakterizují různá španělská města, například Córdobu, Granadu, Toledo a Madrid. Nechybějí ani ukázky lidových řemesel, kavárna, v níž si lze mimo jiné koupit i perly, a obchůdky se suvenýry. V místním kongresovém paláci a amfiteátru se konají konference, svatby, kongresy a výstavy.

V muzeu Pueblo Espanol spatříte repliky slavných španělských budov a ulic.

FOTO: Shutterstock

Bazilika sv. Františka okouzlí portálem i rozetou

Jestliže se v budoucnu rozhodnete strávit dovolenou na ostrově Mallorca a budete mít několik hodin volna na prohlídku hlavního města, navštivte také baziliku svatého Františka z Assisi. Budovu zasvěcenou mnichovi a zakladateli řádu františkánů spatříte přímo v centru, na náměstí sv. Františka. Pochází z 13. století, ale byla přestavěna poté, co ji v 17. století zasáhl blesk. Fasáda je z pískovce, stěžejními prvky jsou vstupní portál s jemně vyřezávaným basreliéfem zobrazujícím sv. Jiřího, jenž zabíjí draka, a nádherná rozeta uprostřed čelní zdi. Uvnitř kostela se nalézá hrobka katalánského spisovatele, filozofa, misionáře, logika a cestovatele Ramona Llulla, který napsal více než 250 prací v latině, katalánštině a arabštině. Rovněž vypracoval logický postup, který měl muslimy a židy přesvědčit o pravdivosti křesťanství. Před vchodem do baziliky stojí socha dalšího mallorského misionáře Junípera Serra, který žil a studoval ve zdejším klášteře v 18. století.

Bazilika sv. Františka z Assisi stojí hned vedle stejnojmenného kláštera.

FOTO: Shutterstock