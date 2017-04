V letadle strávíte zhruba dvě hodiny



Městečko s více než šesti tisíci obyvateli se nalézá 65 kilometrů od Burgasu, autem se sem dostanete za necelou hodinu. Nejblíže je letovisko Kiten a jen o kousek dál Primorsko, tam to trvá asi dvacet minut jízdy. Zájezdy do Careva zpravidla „počítají“ se dvěma variantami dopravy – buď můžete letět z Prahy, Brna nebo Ostravy do Burgasu (lehce přes dvě hodiny), odkud vás do cíle dopraví autobus, anebo v Česku sednete do auta a strávíte přibližně den na cestách, včetně několika nezbytných přestávek. Pojedete-li přes Maďarsko, ušetříte dvě hodiny času. Druhou variantou je trasa vedoucí přes Rakousko, Slovinsko, Chorvatsko a Srbsko.

Kostel Zesnutí přesvaté Bohorodice pochází z roku 1831

FOTO: Shutterstock

A co vás v letovisku Carevo čeká? Dostatek obchodů, několik hotelů, restaurace, kavárny, přístav a středně velká pláž. Nejstarší část města se nachází na poloostrově, který se podobá Sozopolu. Nejvýznamnější památkou je kostel Zesnutí přesvaté Bohorodice z roku 1831. Místním korzem je hlavní ulice vedoucí z poloostrova na pevninu. Není to sice bulvár jako vystřižený z prestižního magazínu, ale v posledních letech získává určitý lesk, tedy alespoň v rámci místních poměrů a možností.

Městečko připomíná obrovskou zahradu

Jinak se Carevo nikterak zásadně neliší od ostatních městeček na jihovýchodě Bulharska. Spatříte zde zejména rodinné domky, zahrádky a parky. Zeleně je tu opravdu hodně, Carevo v létě připomíná velkou rozkvetlou zahradu. Zkrátka a dobře – jde o místo, kde najdete především pohodu a klid. Snad každý však ocení koupání a opalování na nepřeplněných plážích na pobřeží Černého moře.

Tato atraktivní pláž se nachází u nedalekého ústí řeky Veleka.

FOTO: Shutterstock

Najdeme tu pláže písčité, skalnaté i mix obojího. Některé jsou velké, jiné malé s dostatkem soukromí. Ty leží spíše na sever a mnohdy je vyhledávají nudisté. Jsou pochopitelně bez služeb. Studenti, co nemají moc peněz, tu nocují pod širákem. Noci jsou teplé, levné jídlo nakoupí v některé z vesniček poblíž. Naopak nejznámější pláží – s veškerým komfortem – je Nestinarka, v těsné blízkosti Careva.

Na své si přijdou i pěší turisté

Jak přišlo Carevo ke svému současnému názvu? Prý se sem jezdili koupat bulharští (anebo také ruští) carové, nicméně dokázáno to není. Do roku 1934 se Carevo jmenovalo Vasiliko a bylo osídleno Řeky, ostatně jako většina zdejšího pobřeží. Když se k moci dostali bolševici, přejmenovali toto městečko na Mičurin, po ruském pěstiteli ovoce. Ten zde ale nikdy nebyl a dost možná ani nevěděl, že existuje. V roce 1991 byl obnoven název Carevo.

V pohoří Strandža můžete navštívit také vodopád Dokuzak.

FOTO: Shutterstock

Rozhodnete-li se strávit dovolenou v tomto letovisku, pak jistě oceníte řadu možností procházek či výletů do okolí. Na jihu, kde za totality bylo střežené pásmo, se rozprostírá Strandža, nejzachovalejší a nejméně prozkoumané pohoří v celém Bulharsku. I z toho důvodu byl v roce 1995 tento horský masiv, jehož nejvyšší horou je Papija (502 m n. m.) a který částečně přechází na území Turecka, vyhlášen národním parkem. Za návštěvu stojí kaňon Marina reka, plný přírodních krás. Nalézá se tam například les plný divokých rododendronů.

Autobus do okolních měst jezdí každou chvíli

Pokud chcete poznávat další letoviska a jejich pláže, můžete popojet autem například do Kitenu, tam to trvá slabou čtvrthodinku. Počítejte však s tím, že tamější pobřeží je v sezóně zpravidla přelidněné. Není od věci strávit celý den v Burgasu, čtvrtém největším městě v zemi. Nemáte-li k dispozici vlastní či pronajatý vůz, dostanete se tam autobusem. Kromě necelé desítky dálkových spojů denně jezdí z autobusového nádraží téměř každou hodinu mikrobus do Sozopolu nebo Burgasu přes Kiten a Primorsko.

Městečko Carevo má i menší přístav

FOTO: Shutterstock