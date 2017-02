Místo plné květin a vůní

Od roku 1950 každoročně na jaře, v období od poloviny března do poloviny května, se pro veřejnost otevírá plně rozkvetlý park Keukenhof. Rozlehlý park se vzrostlými stromy, kvetoucími květinami i keři, vodními nádržemi, vodopády a krátce sestříhanými trávníky zajisté nadchne každého návštěvníka. Na ploše 32 hektarů zde každým rokem vykvete přes šest miliónů květin, které představují největší kolekci cibulovitých rostlin na světě. Kouzlo parku spočívá i v dobově oblečených místních. Zlatým hřebem sezóny je květinové korzo, kdy se řezanými květinami ozdobené alegorické vozy vydávají na svoji pouť.

Rozkvetlý park Keukenhof zářící barvami na každém kroku.

FOTO: Shutterstock

Není vůně jako vůně

Pokud se vám z překrásných květinových vůní již točí hlava, vydejte se objevit vůni zcela jiného charakteru do města Alkmaar. Tradičně se zde v sezóně od dubna do srpna pořádají proslulé sýrové trhy. Ty se konají na hlavním alkmaarském náměstí před středověkým vážícím domem ze 14. století. Každý pátek přesně v 10 hodin se otevřou velká vrata budovy Waaggebouw a z nich vyběhnou první nosiči sýrů, kteří jsou oděni v bílých krojích s barevnými klobouky na hlavách. Podívaná je to opravdu velkolepá. Celé náměstí je pokryto žlutými bochníky holandského sýra a jejich jemná vůně se line široko daleko. Sýrové trhy patří k jedné z nejpopulárnějších atrakcí v zemi.

Tradiční sýrové trhy v Alkmaaru lákají turisty z celého světa

FOTO: Shutterstock

Vítr v plachtách, ale přesto na souši

Stejně jako tulipány a sýry k Nizozemsku neodmyslitelně patří i větrné mlýny. Ty nejznámější se nacházejí nedaleko Dordrechtu u vesnice Kinderdijk. Jde o soustavu 19 mlýnů, která byla vybudována v roce 1740 za účelem vysušení místní krajiny, která se rozkládá pod úrovní mořské hladiny. Vzhledem k tomu, že se toto místo pyšní největší koncentrací historických větrných mlýnů v Nizozemsku, byl Kinderdijk roku 1997 zapsán na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Pokud byste se chtěli na mlýny podívat opravdu zblízka, máte možnost zakoupit si plavbu po kanálu nebo si zapůjčit kolo a spojit tak překrásný pohled na okolní krajinu s příjemným sportovním vyžitím. Přímo v jednom z mlýnů je také vybudováno unikátní muzeum.

Větrné mlýny v Kinderdijku jsou zapsány na seznamu světového dědictví UNESCO.

FOTO: TravelPortal.cz

Hlavní město plné cyklistů

Malebné město na řece Amstel, proslulé kanály, galeriemi s obrazy nejslavnějších mistrů a kosmopolitní atmosférou, tak lze charakterizovat Amsterdam. Hlavní město Nizozemska je i přes velkou hustotu osídlení plné zeleně. Každý si tak může odpočinout v několika parcích přímo v centru. Kolo, které většina z nás považuje za sportovní náčiní a příležitostné přibližovadlo, je v Amsterdamu základním dopravním prostředkem pro tisíce místních obyvatel. Toto město je jednou z nejnavštěvovanějších evropských metropolí. Turisté z celého světa sem přijíždějí, aby viděli díla Vincenta van Gogha nebo se při plavbě na výletní loďce po jedinečných amsterdamských kanálech pokochali pohledem na historické skvosty.

Pro nespočet vodních kanálů bývá Amsterdam označován jako Benátky severu.

FOTO: Shutterstock