Kleopatřina pláž na Turecké riviéře byla opakovaně zvolena mezi dvacet nejkrásnějších pláží na celém světě. Stejně tomu je i letos. Výhodou Turecké riviéry je její orientace na jih. Sluncem jsou pláže zalité od svítání až po západ slunce. A slunečných dní tu je na 300 v roce.

Kleopatřina pláž se každoročně řadí mezi nejkrásnější pláže na světě.

FOTO: CK Blue Style

Nikoliv poušť, ale země mnoha jezer

Turecko však nenabízí jen krásné pláže a skvělý servis. Je velmi těžké vyjmenovat všechny přírodní krásy Turecka. Vůbec nejde o vyprahlou zemi, jak by se mohlo zdát. Nachází se v něm velké množství jezer, z nichž největší je Van se čtyřmi tisíci km². Pro srovnání: největší česká vodní plocha, nádrž Lipno, je 80krát menší a nejobjemnější nádrž Orlík má 850krát méně vody. Z vodních zajímavostí by nikdo neměl vynechat Bavlněný hrad v Pamukkale, kaskádu travertinových jezírek a vodopádů, nebo plavbu po řece Manavgat s koupáním přímo v ústí řeky do moře. Při troše štěstí tam jsou k vidění i mořské želvy.

Travertinová jezírka v Pamukkale jsou jedinečným přírodním úkazem.

FOTO: Archiv autora

Římské stopy najdete na mnoha místech

Návštěvníci Turecka by neměli vynechat celou řadu zajímavých míst, např. Side, Aspendos, Pergle, Termessos. V Side kromě antických památek najdete rozsáhlé citrusové háje a bavlníkové plantáže. Aspendos, starověký vnitrozemský přístav, zaujme hlavně dochovaným amfiteátrem, který byl postaven ve druhém století n. l. Kulturní akce se v něm konají dodnes. V Perge můžete obdivovat antický systém lázní nebo mramorové kolonády.

V římském amfiteátru v Aspendos probíhají kulturní akce i dnes.

FOTO: Shutterstock

Lodní výlet z Alanye nebo Konakli podél pobřeží je také úchvatný. Z paluby spatříte starobylý hrad v Alanyi a kochat se budete výhledem na krásné jeskyně. Mezi ty nejkrásnější patří pirátská jeskyně, jeskyně milenců a fosforeskující jeskyně. Navštívíte také proslulou Kleopatřinu pláž s průzračně čistým mořem.

Plavím se k Araratu na sever

Na své si přijdou i vyznavači vysokohorské turistiky. Kdo by neznal bájný Ararat, s 5165 metry nejvyšší horu Turecka. Ti méně zdatní se mohou nechat vyvézt lanovkou Sea to Sky na Tahtali, 2365 metrů vysokou horu na samotném pobřeží Turecké riviéry.

Na horu Tahtali se můžete vydat pěšky i moderní lanovkou. Panoramatický výhled na Tureckou riviéru za to stojí...

FOTO: Shutterstock

Adrenalinoví nadšenci mohou podniknout výlet k řece Koprulu. Tam vás čeká 13 km dlouhý rafting na divoké vodě pod vedením profesionálních instruktorů. Suchozemci se mohou pro změnu vydat na noční jeep safari. V terénních vozech vyšplháte serpentinami ke starověké pevnosti ze 3. st. př. n. l., která se tyčí nad Alanyí, a po západu slunce povečeříte v tradiční turecké restauraci. V noci cesta pokračuje terénem, který vám zvedne adrenalin, do pohoří Taurus. Tam navštívíte horskou nomádskou kavárnu.

Rafting na divoké řece Koprolu ocení zejména adrenalinoví nadšenci.

FOTO: Archiv autora

Mořský svět nebo lázně hammam

Nejen nejmenší ocení návštěvu delfinária. Kromě zábavné show si můžete s delfíny i zaplavat a pohladit si je. Podobný zážitek nabízí návštěva Mořského světa. Můžete se zde potápět, dotýkat se rejnoků, přiblížit se ke žralokům. Děti mohou dovádět v bazénech s tobogany.

Dospělí by neměli vynechat turecké lázně hammam, jejichž tradice sahá do dob starých Římanů. Zažijete koupel, peeling těla a pěnovou masáž. To vše vás zbaví veškerého stresu a budete novým člověkem. Milovníci tance a hudby velmi rádi navštíví světoznámou show „Fire of Anatolie“. 120 tanečníků v úchvatných kostýmech vás provede mytickou Anatolií za zvuků tradiční hudby a za oslňujícího osvětlení.

Při koupání v ústí řeky Manavgat zažijete mix studené sladké a teplé mořské vody.

FOTO: Shutterstock

Prohlídka zatopeného města suchou nohou



Pokud se chystáte trávit dovolenou v Beleku, Laře nebo Kemeru, vyjeďte si určitě na výlet Demre–Myra–Kekova. V Demre navštívíte nejen kostel, v němž byly uloženy ostatky sv. Mikuláše, který v tomto městě působil. V Myře jsou zase k vidění skalní hroby. Po obědě můžete pro změnu plout lodí s proskleným dnem, abyste mohli obdivovat pozůstatky zatopeného města Kekova.

Skalní města prvních křesťanů

Další možností je dvoudenní výlet do Kappadokie, do místa, které vzniklo vzájemným působením přírodních a lidských sil. Vítr zde vytvořil zcela unikátní vápencové homole, do nichž první křesťané hloubili své domovy a ty pak zdobili freskami. Dodnes se ve dvou podzemních městech vyrábějí velmi kvalitní vína.

Skalní města prvních křesťanů v Kappadokii

FOTO: Shutterstock

Dovolená v Turecku nabízí prostě vše, po čem zatoužíte. A co víc, kvalita místních hotelů je na velmi vysoké úrovni.