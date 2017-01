Inzertní sdělení:

Dovolenou v Egyptě na osm dní do kvalitního 4hvězdičkového hotelu s all inclusive pořídíte již od 9 tisíc korun. A co víc, do 15. ledna nabízí CK Blue Style v rámci předprodeje na léto řadu slev a výhod. Až dvě děti letí zdarma. K tomu slevy pro dospělé, možnost změnit zájezd až týden před odletem zdarma, zálohu 1500 Kč na osobu a parkování u letiště za first minute cenu. Neváhejte a vybírejte vyladěné zájezdy na www.blue-style.cz.



Letní dovolená:

Hotel El Malikia Beach Resort Abu Dabab ****+

Odlet z Prahy

Hotel El Malikia Beach Resort Abu Dabab

FOTO: CK Blue Style

Hotel Club Calimera Akassia Swiss Resort *****

Odlet z Prahy

Hotel Club Calimera Akassia Swiss Resort

FOTO: CK Blue Style

Nebo se ohřejte u moře již nyní:

Hotel Gorgonia Beach Resort *****

Odlet z Prahy

Hotel Gorgonia Beach Resort

FOTO: CK Blue Style

Hotel Madinat Coraya Jaz Solaya *****

Odlet z Prahy

Hotel Madinat Coraya Jaz Solaya

FOTO: CK Blue Style

Hotel Fantazia Resort ****+

Odlet z Brna nebo z Ostravy

Hotel Fantazia Resort

FOTO: CK Blue Style