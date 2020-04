Značkaře nebrzdí koronavirus, ale kůrovec

Pravidelnou obnovu turistického značení by koronavirus ovlivnit neměl. Horší to bude s následky postupujícího kůrovce. „Z koronaviru obavy nejsou, do přírody se zatím může. A značkaři chodí ve dvou,“ uvedl předseda krajské značkařské komise Klubu českých turistů (KČT) z Vysočiny Martin Pesler.